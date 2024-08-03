為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

文學桂冠「台灣文學獎」創作獎 今贈獎典禮

國立台灣文學館今日舉行「台灣文學獎」創作獎贈獎典禮。（記者洪瑞琴攝）

國立台灣文學館今日舉行「台灣文學獎」創作獎贈獎典禮。（記者洪瑞琴攝）

2024/08/03 18:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕唯一國家級文學獎項「台灣文學獎」創作獎贈獎典禮，今（3）日在國立台灣文學館舉行，文化各界貴賓出席，共同見證得獎者戴上文學桂冠的榮耀時刻。

劇本創作獎由黃婉婷〈安特衛普〉拔得頭籌。作者精巧借用「螞蟻」，運用中英文字義與聲音，在「螞蟻／Ant／安特」的轉譯間，環環相扣地擴延出新的意象與現實，充分展現作者對於劇本角色、語言與情節的純熟美學駕馭能力。

台語新詩首獎由林秀蓉〈紅頭嶼的記事簿〉奪得，其使用典雅的台灣台語詞彙，敘述蘭嶼的原住民族所形塑的獨特海洋文化。散文首獎由林肯輝〈富嘉美〉獲獎，作者徐徐寫出家業「燙髮廳」自起蒂、興旺，到捨不得收尾。小說首獎魏崇益〈跋〉，不僅有上一代農村人物的素描，也有新一代少年輩角色面對社會經濟的挑戰。

客語新詩首獎由邱湘雲〈灰鶴倒影〉獲得，一部充滿詩意與禪味的作品。散文首獎由何志明〈遽遽〉奪魁，以充滿詩性、音樂性和文學性筆調，為台灣客語書寫新意象。小說首獎由吳餘鎬的〈孝子〉掄元，以道地的生活客語，表現倫理道德與現實處境的拉扯及幽微的心理轉折。

原住民華語文學新詩首獎由林丞〈誰在字典裡翻到Pazangal〉獲得，揭示文化復振的困境。散文首獎由麗度兒．瓦歷斯〈一直看得見〉獲得，作者敘寫出身客家而嫁入泰雅族家庭的yaki（祖母）生命故事，深情動人。小說首獎由潘鎮宇〈太陽的眼淚〉摘冠，敘寫排灣族傳統工藝琉璃珠製作工法、勾勒敘事者的各生命階段樣態、對比莫拉克風災之後的人性靈魂之良濁。

台文館長陳瑩芳說，期待有更多創作者響應台灣文學獎的號召，投入母語書寫、劇本創作的行列，共同以實際行動拓展母語文學的版圖，滋養台灣文學這片園地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
辦桌界南霸天「阿勇師」獲模範父親 領完獎換裝辦桌去
2024/08/03 17:52

辦桌界南霸天「阿勇師」獲模範父親 領完獎換裝辦桌去
台南佳里女警專業分析詐術 連續阻詐近300萬
2024/08/03 18:00

台南佳里女警專業分析詐術 連續阻詐近300萬

亞灣AI外溢效應 小港公園輕豪宅當紅
台南挺歷史老屋活化 建物整修上限80萬
2024/08/03 15:26

台南挺歷史老屋活化 建物整修上限80萬
台南天公廟辦聯誼抽金戒指 男性名額秒爆滿
2024/08/03 16:37

台南天公廟辦聯誼抽金戒指 男性名額秒爆滿

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播