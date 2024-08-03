文學桂冠「台灣文學獎」創作獎 今贈獎典禮

國立台灣文學館今日舉行「台灣文學獎」創作獎贈獎典禮。（記者洪瑞琴攝）

2024/08/03 18:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕唯一國家級文學獎項「台灣文學獎」創作獎贈獎典禮，今（3）日在國立台灣文學館舉行，文化各界貴賓出席，共同見證得獎者戴上文學桂冠的榮耀時刻。

劇本創作獎由黃婉婷〈安特衛普〉拔得頭籌。作者精巧借用「螞蟻」，運用中英文字義與聲音，在「螞蟻／Ant／安特」的轉譯間，環環相扣地擴延出新的意象與現實，充分展現作者對於劇本角色、語言與情節的純熟美學駕馭能力。

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台語新詩首獎由林秀蓉〈紅頭嶼的記事簿〉奪得，其使用典雅的台灣台語詞彙，敘述蘭嶼的原住民族所形塑的獨特海洋文化。散文首獎由林肯輝〈富嘉美〉獲獎，作者徐徐寫出家業「燙髮廳」自起蒂、興旺，到捨不得收尾。小說首獎魏崇益〈跋〉，不僅有上一代農村人物的素描，也有新一代少年輩角色面對社會經濟的挑戰。

客語新詩首獎由邱湘雲〈灰鶴倒影〉獲得，一部充滿詩意與禪味的作品。散文首獎由何志明〈遽遽〉奪魁，以充滿詩性、音樂性和文學性筆調，為台灣客語書寫新意象。小說首獎由吳餘鎬的〈孝子〉掄元，以道地的生活客語，表現倫理道德與現實處境的拉扯及幽微的心理轉折。

原住民華語文學新詩首獎由林丞〈誰在字典裡翻到Pazangal〉獲得，揭示文化復振的困境。散文首獎由麗度兒．瓦歷斯〈一直看得見〉獲得，作者敘寫出身客家而嫁入泰雅族家庭的yaki（祖母）生命故事，深情動人。小說首獎由潘鎮宇〈太陽的眼淚〉摘冠，敘寫排灣族傳統工藝琉璃珠製作工法、勾勒敘事者的各生命階段樣態、對比莫拉克風災之後的人性靈魂之良濁。

台文館長陳瑩芳說，期待有更多創作者響應台灣文學獎的號召，投入母語書寫、劇本創作的行列，共同以實際行動拓展母語文學的版圖，滋養台灣文學這片園地。

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