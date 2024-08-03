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雙舞台演出！新北高中職社團展演 板橋府中廣場上陣

新北市長侯友宜宣布，今起連續3個週末將有高中職學校社團展演、音樂廠牌與音樂人、DJ演出，並有市集活動陪大家過暑假。（記者黃子暘攝）

新北市長侯友宜宣布，今起連續3個週末將有高中職學校社團展演、音樂廠牌與音樂人、DJ演出，並有市集活動陪大家過暑假。（記者黃子暘攝）

2024/08/03 18:59

〔記者黃子暘／新北報導〕高中時代社團活動的熱血、向心力總是令人回味無窮，新北市府自即起至9月26日辦理街頭文化活動「街頭學校」，今明集結新北市高中職學校舉辦「Young新北 2024高級中等學校社團成果發表會」，一百多個社團成果以靜態、動態方式在板橋區府中廣場呈現。市長侯友宜今日以「街頭學校校長」身份出席活動，宣布自今起連續3個週末將有高中職學校社團展演、音樂廠牌與音樂人、DJ演出，並有市集活動陪大家過暑假。

議員黃淑君訴求市府改善學齡前特殊教育議題，今日也現身會場，呼籲侯友宜不要忽視無法出席活動的孩子們。

教育局指出，高中職學校社團展演動態演出以「類音樂祭」概念推出雙舞台，藉由「派對舞台」及「街頭舞台」讓社團輪番上陣、演出不間斷；其中有4組由藝人與學生社團攜手帶來的演出，陣容包含3日演出的「小賴」賴晏駒、「創作女聲」魏嘉瑩，以及4日女團「babyMINT」、「饒舌詞王」神經元。

靜態策展部分以「YOUNG新北」為主軸規劃5項策展主題，教育局表示，學藝性社團以「學Yeeeeee匠人底加」為題，展出包含校刊社、動漫社、攝影社等創作；體育性社團以「O！跟我一起動滋動」為題，展示棒球社、足球社、袋棍球社等各類球衣、球具等實體展品；學術性、康樂性社團以「U你一起更好玩」為題，展示航海技術社、太鼓社等可傳達社團精神之圖片及物品；服務性社團以「Ni的專屬服務小天使展示」為題，展出偏鄉線上英語教學社團、扶輪少年服務團、大傳社等社團之活動紀錄照片；綜合性展區則以「新北社團大G合！」為題，集結新北市特色社團共同展出影像類活動紀錄及花絮。

教育局表示，歡迎大家踴躍至府中廣場欣賞學生精心準備的精彩演出和展示，活動資訊可至新北市中等教育資源網查詢；更多「街頭學校」活動相關資訊請至市府文化局官網、新北街頭學校臉書粉專或IG帳號查詢。

新北市長侯友宜今日以「街頭學校校長」身份出席活動。（記者黃子暘攝）

新北市長侯友宜今日以「街頭學校校長」身份出席活動。（記者黃子暘攝）

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