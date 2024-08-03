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澎湖8月白沙夢幻盛會 丁香魚打頭陣

白沙鄉長宋萬富，為特產丁香魚促銷。（記者劉禹慶攝）

白沙鄉長宋萬富，為特產丁香魚促銷。（記者劉禹慶攝）

2024/08/03 18:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕八月是專屬白沙的季節！第一屆白沙海洋夢幻盛會，今（3）日由「魚光點點・丁香閃閃」打頭陣，率先在澎湖白沙赤崁碼頭登場，由白沙鄉治赤崁出發，巡迴講美、後寮、港子等地，未來每週六配合各主場特色，都有不同主題陸續推出，串連整個八月，打造白沙專屬活動品牌。

今日登場的魚光點點・丁香閃閃活動，在澎湖丁香魚的故鄉赤崁碼頭舉行，赤崁不僅是白沙鄉治所在地，也是出入北海的交通要衢，更是白沙漁業重鎮，因此成為揭開白沙海洋夢幻盛會序幕的首選之地，沿著赤崁碼頭規劃25個攤位，集吃喝玩樂於一體，讓赤崁碼頭熱鬧滾滾，展現漁村強韌的生命力與發展潛能。

活動自下午3時30分正式展開，一直延續至晚間7時30分，開幕式安排在晚間6時，由地主白沙鄉長宋萬富、澎湖縣長陳光復、秘書長蔡淇賢、議員魏睿宏等人共同啟動，並穿插舞動魅力舞團、赤崁社區辣妹舞蹈團、台語歌手陳申珮、黃家瑜、吳金隆等人表演，帶動現場氣氛。

除了率先登場的魚光點點・丁香閃閃活動外，8月10日講美活動社區廣場舉行沙灘約會・牡蠣風味；8月17日後寮遊客中心廣場舉行香瓜天堂・農漁特產；8月24日港子波浪海堤（澎湖縣白沙鄉水族館前）舉行海洋波浪・水上樂活。白沙鄉公所精心設計白沙4寶（丁香、牡蠣、香瓜、水族館），設計成不同單元主題，貫穿整個八月份，讓白沙8月週週都精彩，打響白沙專屬活動品牌名號。

白沙鄉魚光點點・丁香閃閃，在赤崁碼頭舉行。（記者劉禹慶攝）

白沙鄉魚光點點・丁香閃閃，在赤崁碼頭舉行。（記者劉禹慶攝）

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