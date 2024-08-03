小琉球鹽琉線移地首航 凱米颱風漂流木清了又來超驚人

小琉球交通輪鹽琉線今天移師新的候船室，但航道又漂來滿滿漂流木。（記者陳彥廷攝）

2024/08/03 17:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕凱米颱風帶來的後遺症持續，高屏溪及東港溪出海口附近漂流木清了又來，小琉球交通輪鹽琉線今天移師新的候船室，又漂來大批漂流木，首航日交通輪開得小心翼翼。

屏東往返小琉球共有東港溪南岸及鹽埔泊區2個碼頭開行，屏東縣政府為分流東港碼頭的交通負擔，平衡東港溪南北岸發展，爭取預算將鹽埔漁港的泊區畫出「鹽埔漁港客貨運專區」，興建海洋風的候船室。

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鹽琉線交通輪今天正式從鹽埔漁港安檢所旁候船室移到新地點開船，為迎接籌備多年的盛事，縣府昨天清除大批航道上的漂流木，不料，今天一早到港邊讓所有人傻眼，整個泊區又是漂流木橫陳。

不過，大福航運及聯營處公司經驗豐富，只要放慢速度航行即可，照表操課疏運旅客。而新候船室好停車，今天試營運，人潮特別多，停車場停滿，還不斷加開船班。

新候船室開幕當初還被譽為與琉球島上的「琉球新」候船室相呼應，曾有「海岸雙星」美譽。縣府昨天清除派人清漂流木，今天再度請廠商進場，至少將航道清乾淨，持續清除中，縣府也提醒，颱風過後，不僅港區內，航道上也可能有大型漂流木，船家務必謹慎航行。

凱米颱風後遺症就是港區滿是清不完的漂流木。（記者陳彥廷攝）

今天搭船人潮特別多。（記者陳彥廷攝）

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