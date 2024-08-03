為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

小琉球鹽琉線移地首航 凱米颱風漂流木清了又來超驚人

小琉球交通輪鹽琉線今天移師新的候船室，但航道又漂來滿滿漂流木。（記者陳彥廷攝）

小琉球交通輪鹽琉線今天移師新的候船室，但航道又漂來滿滿漂流木。（記者陳彥廷攝）

2024/08/03 17:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕凱米颱風帶來的後遺症持續，高屏溪及東港溪出海口附近漂流木清了又來，小琉球交通輪鹽琉線今天移師新的候船室，又漂來大批漂流木，首航日交通輪開得小心翼翼。

屏東往返小琉球共有東港溪南岸及鹽埔泊區2個碼頭開行，屏東縣政府為分流東港碼頭的交通負擔，平衡東港溪南北岸發展，爭取預算將鹽埔漁港的泊區畫出「鹽埔漁港客貨運專區」，興建海洋風的候船室。

鹽琉線交通輪今天正式從鹽埔漁港安檢所旁候船室移到新地點開船，為迎接籌備多年的盛事，縣府昨天清除大批航道上的漂流木，不料，今天一早到港邊讓所有人傻眼，整個泊區又是漂流木橫陳。

不過，大福航運及聯營處公司經驗豐富，只要放慢速度航行即可，照表操課疏運旅客。而新候船室好停車，今天試營運，人潮特別多，停車場停滿，還不斷加開船班。

新候船室開幕當初還被譽為與琉球島上的「琉球新」候船室相呼應，曾有「海岸雙星」美譽。縣府昨天清除派人清漂流木，今天再度請廠商進場，至少將航道清乾淨，持續清除中，縣府也提醒，颱風過後，不僅港區內，航道上也可能有大型漂流木，船家務必謹慎航行。

凱米颱風後遺症就是港區滿是清不完的漂流木。（記者陳彥廷攝）

凱米颱風後遺症就是港區滿是清不完的漂流木。（記者陳彥廷攝）

今天搭船人潮特別多。（記者陳彥廷攝）

今天搭船人潮特別多。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
長度2公尺內漂流木 花蓮開放撿拾
2024/08/03 05:30

長度2公尺內漂流木 花蓮開放撿拾
大武崙沙灘海漂垃圾不斷 徵志工清理
2024/07/31 11:10

大武崙沙灘海漂垃圾不斷 徵志工清理

亞灣AI外溢效應 小港公園輕豪宅當紅
河川地漂來一根數百公斤「意外之材」 農盼政府快運走好復耕
2024/08/02 15:23

河川地漂來一根數百公斤「意外之材」 農盼政府快運走好復耕
掃到風颱尾！東琉線一連4天停駛 滯留遊客苦笑小琉球變「關島」
2024/07/26 11:02

掃到風颱尾！東琉線一連4天停駛 滯留遊客苦笑小琉球變「關島」

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
台灣好行鵬琉線年均10萬人次搭乘 今夏大爆發提早破40萬人次
2024/07/14 22:37

台灣好行鵬琉線年均10萬人次搭乘 今夏大爆發提早破40萬人次
凱米颱風台東漂流木 明起開放自由撿拾
2024/07/31 15:12

凱米颱風台東漂流木 明起開放自由撿拾
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播