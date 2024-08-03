為台灣加油！中華電信北車架設電視牆轉播 王齊麟父親到場應援

中華電信3日選在臺北火車站一樓車站大廳舉辦為期2天的「看中華挺臺灣，為臺灣加油!」暖心應援轉播活動，數位發展部部長黃彥男（左四）、交通部次長林國顯 （右三）、臺灣鐵路董事長杜微（左三）、愛爾達科技董事長陳怡君（右一）、中華電信董事長郭水義（右二）及羽球奧運金牌的王齊麟選手父親王偉建（左一）等，也到場參加應援儀式並與大家一起收看現場轉播，共同為臺灣選手應援。（記者劉信德攝）

2024/08/03 17:28

〔記者劉信德／台北報導〕中華電信3日選在人潮匯集的臺北火車站一樓車站大廳搭設大型電視牆螢幕，舉辦為期2天的「看中華挺臺灣，為臺灣加油!」暖心應援轉播活動，王齊麟的父親王偉建也到場應援，為出賽的台灣選手們加油打氣。

數位發展部長黃彥男、交通部次長林國顯、臺灣鐵路公司董事長杜微、愛爾達科技董事長陳怡君及王齊麟選手父親王偉建等也到場參加應援儀式，並與大家一起收看現場轉播，共同為臺灣選手應援。

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現場大螢幕轉播台灣射箭代表隊雷千瑩出戰南韓全勳英，雙方一度戰成2：2平手，膠著的戰況讓現場民眾情緒隨著得分起伏，興奮、惋惜的情緒全寫在臉上。最後雷千瑩仍不敵南韓全勳英，無緣8強。

現場大螢幕轉播台灣射箭代表隊雷千瑩出戰實況，現場民眾情緒隨著得分起伏，興奮、惋惜的情緒全寫在臉上。（記者劉信德攝）

現場大螢幕轉播台灣射箭代表隊雷千瑩出戰實況，現場民眾情緒隨著得分起伏，興奮、惋惜的情緒全寫在臉上。（記者劉信德攝）

中華電信3日選在人潮匯集的臺北火車站一樓車站大廳，搭設大型電視牆螢幕舉辦為期二天的「看中華挺臺灣，為臺灣加油!」暖心應援轉播活動，為出賽的台灣選手加油打氣。（記者劉信德攝）

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