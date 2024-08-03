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嘉義市購物節火熱 網紅柯莉絲汀Kristy邀粉絲走訪店家

網紅柯莉絲汀擔任一日學徒，到花樂食堂學習日式料理。（柯莉絲汀提供）

網紅柯莉絲汀擔任一日學徒，到花樂食堂學習日式料理。（柯莉絲汀提供）

2024/08/03 16:15

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市政府舉辦的嘉義市購物節正熱鬧展開，吸引許多民眾消費登錄抽百萬汽車和現金，觀光大使網紅柯莉絲汀Kristy為參與購物節的店家行銷，邀請粉絲明天（4日）走訪隱藏在小街弄裡的花樂食堂，一探嘉義市美食。

嘉義市購物節7月起跑到10月10日，民眾到稅籍登記於嘉義市店家消費並登錄參加抽獎，有機會抽中1百萬現金、百萬汽車、黃金、歐洲機票、電動機車與萬元以上現金，暑假期間吸引大量遊客到嘉義市遊玩，城隍中元祭也即將登場，將帶動宗教觀光人潮；中秋節時光影藝術展《光織影舞》將點亮北香湖公園。

市府建設處長田長沛表示，去年購物節發票登錄總金額達7億5千萬元，創下新高，為鼓勵民眾於活動期間留宿嘉義市，入住特約旅宿嘉遊金方案的旅客，送600元嘉遊金優惠，可抵300元住宿費，再至特約店家消費折抵300元，並可獲「特約旅宿加碼抽」專屬抽獎機會。

代言嘉義市觀光的柯莉絲汀最近走訪許多店家，用網路行銷嘉義市吃喝玩樂，今天到釣蝦場擔任「一日店長」，與市議員鄭光宏一起放蝦；柯莉絲汀也到花樂食堂擔任一日學徒，向店主學習製作日式料理，明天邀請6個縣市粉絲到店裡用餐，讓更多外地遊客瞭解在地隱藏美食。

柯莉絲汀到花樂食堂學習日式料理。（柯莉絲汀提供）

柯莉絲汀到花樂食堂學習日式料理。（柯莉絲汀提供）

柯莉絲汀邀請粉絲品嚐嘉義市隱藏版美食。（柯莉絲汀提供）

柯莉絲汀邀請粉絲品嚐嘉義市隱藏版美食。（柯莉絲汀提供）

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