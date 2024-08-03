國3古坑交流道側車道動土 鄉親：盼7年終於要開工了

古坑交流道平面側車道工程動工，預計2027年6月完工。（記者黃淑莉攝）

2024/08/03 14:45

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國3古坑交流道平面側車道工程今（3）日在交通部長李孟諺、雲林縣長張麗善、立委劉建國等人共同執鏟動土，近百名鄉親到場見證歷史時刻開心說，盼了7年終於要開工了。李孟諺指出，2027年6月完工後可以讓古坑交流道更交通更順暢、便利、安全，進而帶動地方觀光發展。

國3古坑交流道採分離式交流道，北端在縣道149甲線、南端在158甲線，兩端直線距離有3公里，因沒有道路可以銜接要繞行地方道路，長度約6公里約需2、30分鐘，且會進入村庄道路，影響鄉親生活品質。

請繼續往下閱讀...

2016年古坑交流道通車後造成的交通亂象，不僅外地遊客，連雲林縣民都常迷人，沿線店家、住家成了問路站，引起不少民怨。

經過地方民意代表、古坑鄉公所及鄉代會、雲林縣府等各界多年奔走爭取，確定沿著國道主線下方兩側增設平面側車道，連接兩端交流道匝道，總經費14.89億元由國道建設管理基金全額支付。

公路局南區新建工程分局簡報指出，平面側車道沿著國道兩側鋪設，側車道採單向各一快車道、一機車道配置，東側長度2737公尺、西側3130公尺，也串連地方鄉道讓鄉親利用銜接到側車道、古坑交流道及市區，另工程中施設2座跨越橋，分別為台78線跨越橋、石牛溪跨越橋，工期約1080天，預計2027年6月完工。

李孟諺表示，古坑交流道平面側車道工程動工是地方非常重要喜事，古坑交流道是2個半套交流道，透過側車道連接對整個交通很有幫助，也有助於地方觀光便利，期待工程能順利完工，帶給雲林更方便的交通。

劉建國說，交流道半套加半套，沒有側車道就不是全套，古坑側車道通車後地方怨聲載道，經過多次溝通、會勘終於動工，包括經費、施工都由中央負責，目前還有部分土地未徵收，避免影響到工程進度，希望縣府能加緊腳步。

張麗善指出，感謝中央、地方共同努力及各級民代的支持，古坑交流道平面側車道終於開工，施工過程若有不便，希望鄉親能體諒和包容，後續縣府會與南區分局通力合作，讓工程能如期如質完成。

張麗善說，私有地部分逾半數已同意價購，其餘要採徵收方式，但有一段在都市計畫變更範圍內，內政部都委會上個月才核定通過，徵收計畫書將儘速送內政部審議，通過後即可盡速完成徵收。

交通部長李孟諺（右六）主持古坑交流道平面側車道動土典禮。（記者黃淑莉攝）

解決國3古坑交流道交通亂象，將沿著國道主線兩側施設平面側車道連接，預計2017年6月完工。（記者黃淑莉攝）

解決國3古坑交流道交通亂象，將沿著國道主線兩側施設平面側車道連接，預計2017年6月完工。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法