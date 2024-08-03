北市逾100處室內空品自主管理標章失效 環保局：優先輔導幼兒園、運動中心

環境部鼓勵19類場所申請室內空品自主管理標章，台北市取得標章且未屆期之場所共114處，僅占公告列管場所之33.83%，比率偏低。（台北市環保局提供）

2024/08/03 14:56

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市環境保護局去年3月推出「室內空氣品質認證場所推動計畫」，鼓勵公私立場所主動防疫，加強通風換氣並引入空氣殺菌設備。審計部報告指出，台北市逾100處場所認證標章屆期失效，且公告列管場所僅3成取得標章。環保局回應，有主動提供免費室內空品巡檢服務，將優先輔導公辦民營托嬰中心、公立幼兒園及運動中心等場館於2027年底前全數取得認證標章。

環境部於2021年7月發布「室內空氣品質自主管理標章推動作業要點」，鼓勵19類場所，包含車站、商場、社福機構等申請自主管理標章。審計部總決算審核報告指出，北市環保局2021至2023年度編列「台北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫」經費共2155萬元，委外執行各類公共場所室內空氣品質巡檢、更新維護室內空氣品質資料庫，及推動室內空品自主管理標章等。

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根據標章申請清冊，2021至2023年度8月底各年度分別核發223張、132張及38張，其中2021年度申請核發者有146處之認證標章已屆期失效，未展延或再提出申請。統計至去年8月底止，台北市公私場所取得室內空品自主管理標章且未屆期共192張。

報告也指出，截至去年8月底，台北市符合《室內空氣品質管理法》之公告場所共337處，其中取得標章且未屆期之場所共114處，僅占公告列管場所之33.83%，比率偏低。取得標章比率不到3成的列管場所，有政府機關、百貨公司、量販店、視聽歌唱業、運動健身場所、電影院、圖書館、台鐵車站及醫療機構等9類。

環保局回應，於去年12月4日及今年1月17日函請公告列管場所，於申報定期檢測結果時一併申請良好級標章，亦主動提供有意願申請標章之場所室內空品巡檢服務，並協助非列管場所彙整申請標章所需資料及維護管理計畫書；另將優先輔導台北市公辦民營托嬰中心、社區公共托育家園、公立幼兒園、親子館及運動中心於2027年底前全數取得室內空氣品質場所認證，以保障敏感族群呼吸健康。

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