為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

北市逾100處室內空品自主管理標章失效 環保局：優先輔導幼兒園、運動中心

環境部鼓勵19類場所申請室內空品自主管理標章，台北市取得標章且未屆期之場所共114處，僅占公告列管場所之33.83%，比率偏低。（台北市環保局提供）

環境部鼓勵19類場所申請室內空品自主管理標章，台北市取得標章且未屆期之場所共114處，僅占公告列管場所之33.83%，比率偏低。（台北市環保局提供）

2024/08/03 14:56

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市環境保護局去年3月推出「室內空氣品質認證場所推動計畫」，鼓勵公私立場所主動防疫，加強通風換氣並引入空氣殺菌設備。審計部報告指出，台北市逾100處場所認證標章屆期失效，且公告列管場所僅3成取得標章。環保局回應，有主動提供免費室內空品巡檢服務，將優先輔導公辦民營托嬰中心、公立幼兒園及運動中心等場館於2027年底前全數取得認證標章。

環境部於2021年7月發布「室內空氣品質自主管理標章推動作業要點」，鼓勵19類場所，包含車站、商場、社福機構等申請自主管理標章。審計部總決算審核報告指出，北市環保局2021至2023年度編列「台北市推動公共場所室內空氣品質管理宣導暨檢測計畫」經費共2155萬元，委外執行各類公共場所室內空氣品質巡檢、更新維護室內空氣品質資料庫，及推動室內空品自主管理標章等。

根據標章申請清冊，2021至2023年度8月底各年度分別核發223張、132張及38張，其中2021年度申請核發者有146處之認證標章已屆期失效，未展延或再提出申請。統計至去年8月底止，台北市公私場所取得室內空品自主管理標章且未屆期共192張。

報告也指出，截至去年8月底，台北市符合《室內空氣品質管理法》之公告場所共337處，其中取得標章且未屆期之場所共114處，僅占公告列管場所之33.83%，比率偏低。取得標章比率不到3成的列管場所，有政府機關、百貨公司、量販店、視聽歌唱業、運動健身場所、電影院、圖書館、台鐵車站及醫療機構等9類。

環保局回應，於去年12月4日及今年1月17日函請公告列管場所，於申報定期檢測結果時一併申請良好級標章，亦主動提供有意願申請標章之場所室內空品巡檢服務，並協助非列管場所彙整申請標章所需資料及維護管理計畫書；另將優先輔導台北市公辦民營托嬰中心、社區公共托育家園、公立幼兒園、親子館及運動中心於2027年底前全數取得室內空氣品質場所認證，以保障敏感族群呼吸健康。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
關黑屋 綁手腳 烏日幼兒園涉虐童
2024/08/03 05:30

關黑屋 綁手腳 烏日幼兒園涉虐童
陳熙鋒夫妻看傻！女兒初上幼兒園 「反常舉動」驚訝眾人
2024/08/03 07:51

陳熙鋒夫妻看傻！女兒初上幼兒園 「反常舉動」驚訝眾人

亞灣AI外溢效應 小港公園輕豪宅當紅
幼兒園等場所不強制納管 室內空品將採自主管理
2021/04/13 23:32

幼兒園等場所不強制納管 室內空品將採自主管理
新北板橋興辦2處旗艦型幼兒園 審計處指未評估土石方交換可行性
2024/08/02 17:00

新北板橋興辦2處旗艦型幼兒園 審計處指未評估土石方交換可行性

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
自由廣場》請放寬媒體報導兒少性侵害案
2024/08/03 05:30

自由廣場》請放寬媒體報導兒少性侵害案
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播