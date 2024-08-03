翻找2.5噸惡臭垃圾 新莊清潔隊員幫民眾找回6萬元錢包

新北市新莊區清潔隊司機張永文（右）與隊員吳英雄，協助民眾從垃圾堆中找回現金6萬元。（新北市環保局提供）

2024/08/03 14:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新莊區清潔隊司機張永文8月1日晚間8點多執行夜間收運時，行經新莊區長青街，有位李姓民眾不慎將裝有6萬元現金的錢包丟入垃圾車，離開後才發現大事不妙，連忙請新莊區思賢里長楊祐全幫忙通報清潔隊，張永文及隨車員吳英雄獲通知後，隨即幫忙找回現金，讓民眾轉憂為喜。

環保局表示，1日晚間新莊區清潔隊路線班垃圾車司機張永文，在執行夜間垃圾收運途中，遇到楊祐全帶著李姓民眾前來拜託幫忙，一問之下才知道，李姓民眾稍早倒完垃圾離開現場後才發現錢包不見了，懷疑是自己一時糊塗，將錢包隨著垃圾一起丟到垃圾車裡了。

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張永文收到民眾求助後，但由於收運垃圾的勤務尚未結束，他為避免影響後面民眾倒垃圾的權益，並顧及將垃圾直接倒在馬路，恐會影響交通安全和弄髒路面，故請民眾稍作等待，至收運完畢後，一起回到停車場區再傾倒出所有垃圾翻找。

張永文表示，當日總共收運約2.5噸的垃圾，從車斗倒出垃圾後惡臭撲鼻，但他想到民眾丟失的6萬元不是一個小數目，可以同理民眾的焦急，依他經驗分析，可能誤丟的錢包約是在收運路線的前半段，遂和吳英雄鎖定該區塊的垃圾仔細翻找，果然，莫約找了15分鐘左右，總算尋獲錢包，現金6萬元也安然無恙，找回錢包的李姓民眾，開心之餘當場掏出現金1500元欲當作謝禮，但被兩人婉拒，民眾再三道謝離去。

新北市新莊區清潔隊司機張永文與隊員吳英雄，協助民眾從成堆的垃圾中找回現金6萬元。（新北市環保局提供）

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