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活用傳統技能！台東原民童「設陷阱」捉學校雞、幫阿公打獵

池上鄉舉辦文化體驗營昨展開，學員動手鋸出竹杯。（記者劉人瑋攝）

池上鄉舉辦文化體驗營昨展開，學員動手鋸出竹杯。（記者劉人瑋攝）

2024/08/02 23:59

〔記者劉人瑋／台東報導〕113年台東縣池上鄉原住民族文化傳承體驗營昨開始3天教程，今年人數比去年增加一倍，原來是體驗營除了免費、幫家長照顧小孩外，頭目與部落主席還拿著名單到處勸家長將孩子送來學習傳統技能。只是傳統技能運用在現代端看學員，有學員想打到獵物獲阿公肯定，但也有人則是在校園亂擺陷阱搗蛋。

池上鄉歷來皆在暑假舉辦這樣的體驗營，卻未必年年舉辦，以鄉內各部落18歲以下學童到青少年為主，由部落長輩教導竹杯製作、捕魚、製作陷阱等傳統技能。公所表示，由於學員年齡層太小，因此如在溪流捕魚或上山辨識野菜等，全都在平地安全場域進行，以體驗為主。

相較去年十多人參加，今年人數達到37人，公所表示，歷來完全都免學費，但和許多部落一樣面臨少子化影響，但在不斷鼓勵，也透過學校聯絡在校部落學子、又透過部落頭目、主席勸說才能讓人數增加。

只是傳統技能不見得適合全年齡層學員，耆老表示，光是魚網就有4公斤、6公斤重，要小學生能拋得遠實在不可行，也因此只能讓大家體驗、抱著魚網，而上山摘野菜，要平均年齡超過60歲的老人家能管好近40名活潑好動的學生也是難度十足，因此只能由長輩摘好野菜帶回教學區供學生辨識。

學生當中有許多人也是連上3年，有不少學生也只是「媽媽叫我來參加」而來，池上國中的潘同學雖是小女生，但也是家中唯一的小孩，她表示阿公很會打獵，但每次都用族語教學又講太深，自己根本吸收不良，參加體驗目標就在抓回獵物讓阿公知道「家裡的小孩也能打獵」。

另位國小潘同學則是在傳統技能方面找到新使用法，他說自己學會製作陷阱後就在學校內到處放置，最後順利把學校裡養的雞逮獲，但當自己感到學有所成時，卻被老師逮個正著、臭罵一頓，這次會再精進自己的技術，「我不會抓同學，但會試著找小鳥還是意料外的獵物」。

池上鄉舉辦文化體驗營昨展開，學員動手鋸出竹杯。（記者劉人瑋攝）

池上鄉舉辦文化體驗營昨展開，學員動手鋸出竹杯。（記者劉人瑋攝）

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