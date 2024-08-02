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凱米來襲台南積淹水達335公頃 市府提治水對策

南市盤點治水對策，包括辦理排水路改善12.6公里、增加抽水量58cms、興建滯洪池7座、防潮閘門6座等。（水利局提供）

南市盤點治水對策，包括辦理排水路改善12.6公里、增加抽水量58cms、興建滯洪池7座、防潮閘門6座等。（水利局提供）

2024/08/02 21:48

〔記者楊金城／台南報導〕「凱米」颱風在台南各地造成積淹水，以後壁、鹽水、學甲、麻豆等地淹水較嚴重，水利署指台南在這次凱米颱風積淹水面積約335公頃，水利署今天（2日）與台南市水利局商討風災後的防洪與治水對策，承諾將以移緩濟急方式，加速核定補助治水經費，全力支持易淹水地區的防洪工作。

南市初步盤點計畫包括辦理排水路改善12.6公里、增加抽水量58cms、興建滯洪池7座、防潮閘門6座，保護面積4100公頃及保護人口10.3萬人，所需經費將由中央地方共同協商籌措。

台南市長黃偉哲表示，面對極端降雨事件，市府配合水利署推行的在地滯洪、逕流分擔及抽水量提升等整治對策，另針對河川疏浚清淤的土方，則可媒合南市公共建設再利用，加速土方去化，降低南市淹水風險。

雨量統計，凱米在台南37個行政區的降雨量均超過排水設施的設計標準。統計顯示，平地24小時累積雨量達881毫米，超過莫拉克颱風的數據。最大時雨量達120毫米、3小時累積雨量達205毫米，均為歷年颱風豪雨事件中之最。而在嘉義縣八掌溪流域的雨量更高達1824毫米，超過堤防保護標準，造成潰堤。

台南市水利局局長邱忠川說，這次凱米颱風在南市積淹水面積約335公頃，整體而言，治水成效有所發揮，讓南市淹水面積明顯減少，退水時間更快，像北門錦湖、將軍青鯤鯓、安南十二佃聚落、仁德中華醫大、崑山科大等過去易淹水點，均發揮良好防洪成效。

邱忠川指出，災後已盤點相關易淹水地區向水利署爭取治水經費，並運用分洪、滯洪、抽水站、排水系統整建及防水閘門等對策，期將淹水風險降至最低。

其中台南市提出柳營八老爺排水，採高地分洪至急水溪再建抽水站、學甲新田寮排水系統、安南區頂好、大愛公園、永康區大灣地區等，評估採逕流分擔的滯洪措施提高承洪韌性。

在麻豆小埤、海埔社區及安定港尾社區，因內水抽排不及問題，將研議新設抽水設備。排水整建方面，麻豆北勢里推動總爺、東北勢排水系統整建，減少退水時間及深度。局部低窪住家亦將研擬補助防水閘門。

水利署署長賴建信表示，治水三大方針包括在地滯洪與逕流分擔、建立第二道防線及抽水量提升。至於市府建議強化中央管河川部分，水利署將檢討堤防整建；對南市改善內水需求部分，將盤點中央部會資源，採移緩濟急方式，加速助南市府克服水患。

南市災後會勘提出治水方案。（水利局提供）

南市災後會勘提出治水方案。（水利局提供）

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