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週六炎熱大台北恐飆破37度！山區午後慎防瞬間大雨

週六各地晴到多雲、高溫炎熱，山區要留意局部短暫雷陣雨。（資料照）

週六各地晴到多雲、高溫炎熱，山區要留意局部短暫雷陣雨。（資料照）

2024/08/02 21:59

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（3日）晴到多雲、高溫炎熱，午後各地山區及南部近山區平地會有局部短暫雷陣雨；各地高溫普遍在33到36度，大台北地區有局部37度以上高溫發生機率。

中央氣象署預報，週六各地是晴到多雲、高溫炎熱的天氣，清晨上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後各地山區及南部近山區平地會有局部短暫雷陣雨，須注意瞬間大雨、雷擊及強陣風等現象，下午外出請留意天氣變化。

溫度方面，週六各地高溫普遍在33到36度，大台北地區有局部37度以上高溫發生機率。

天氣風險公司提醒，台灣持續為西南風且環境水氣不多的環境，預測各地氣溫炎熱，而大台北盆地、中南部內陸及東部峽谷區則有連日36度或以上高溫出現機會。高溫天氣下，請盡量避免在中午高溫時段外出，出門時請多補充水分、做好防曬。

紫外線方面，台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。

空氣品質方面，週六環境風場為弱西南風到偏西風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

溫度方面，各地高溫普遍在33到36度，大台北地區有局部37度以上高溫發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

溫度方面，各地高溫普遍在33到36度，大台北地區有局部37度以上高溫發生機率。（擷取自中央氣象署網站）

明天9個縣市飆高溫。（擷取自中央氣象署網站）

明天9個縣市飆高溫。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣為「危險級」，其他地區皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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