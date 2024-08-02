蘇花海運疏運延長至8/4！「凱旋1號」支援、每天2班次

蘇花海運備援資訊。（航港局提供）

2024/08/02 20:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕凱米颱風造成蘇花路廊受創，交通部航港局以船運支援蘇澳港到花蓮港的輸運；航港局今天（2日）晚間宣布，考量週末假日旅運需求大，再延長一天到8月4日。

航港局表示，航港局考量週末假期旅運交通需求較大，協調凱旋1號再提供一天蘇花海運備援服務到8月4日，並延後花蓮港早上開航時間及調整報到時間，以利民眾搭乘。

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上午航班，花蓮開航時間為8時30分、蘇澳開航為上午11時；下午航班，花蓮開航為2時、蘇澳為4時30分，請旅客留意航班開航及報到時間。

航港局表示，7月28日至8月2日共6日，由新臺馬輪、澎湖輪及凱旋1號等3艘船，提供往返蘇澳花蓮共24航次，共計疏運旅客6271人，各式車輛811部，疏運情形順暢。凱旋1號8月3日及4日每日將提供蘇澳往返花蓮各2航次海運服務。

另外，8月4日航班訂於明天（3日）上午8時到下午6時開放民眾登記，並沿用航港局官網原公布的LINE QR CODE，相關訊息同步公布於航港局「蘇花海運備援資訊專區」（https://pse.is/69zlu3）。

蘇花海運備援網址連結。（航港局提供）

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