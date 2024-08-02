歡慶台北建城、動物園逾百歲 北捷文湖線超萌動物列車登場

歡慶台北建城140周年、北捷30周年、台北動物園110周年，北捷文湖線推出動物主題列車。（記者甘孟霖攝）

2024/08/02 20:23

〔記者甘孟霖／台北報導〕今年為台北建城140周年，也是台北動物園建園110周年、台北捷運30周年。北市文化局、捷運公司宇動物園共同策劃「搭捷運，我的臺北生活式」活動，融合穿山甲、石虎及台灣黑熊等人氣動物意象，布置一台捷運文湖線主題列車窗貼，即起搭乘該主題車廂合照打卡，還可至動物園兌換限定貼紙，民眾可透過「台北捷運APP」查詢列車動態。

動物園園長諶亦聰表示，台北捷運是台北都會生活與工作最重要的交通工具，也提供休憩最便捷的方式，每年載運數百萬遊客來到動物園，不僅是鼓勵大眾走入自然，也是動物園和每個來園遊客共同實踐節能減碳、綠色生態旅遊的第一步。

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文化局、動物園及捷運公司為了與民眾分享喜悅，攜手合作在文湖線上打造超萌「臺北百事·動物百式」捷運車廂，以穿山甲、石虎及臺灣黑熊等廣受大小朋友喜愛的動物為元素，結合臺北建城140周年主視覺「臺北一百式」，車廂中貼滿可愛的動物圖案，在限定車廂中打卡留念，還可至動物園遊客服務中心出示打卡照片領取限量1100張的園慶焦點動物貼紙。

北市歡慶建城140周年，文化局以音樂、電影、時裝、古蹟、漫畫等五大主軸辦理系列活動外，也集結了動物園110周年慶祝活動、北捷30周年紀念活動、體育局「2024臺北馬拉松」、消防局「百年消防安全設備展」等精彩活動，台北郵局後續也將推出台北建城140周年紀念郵票，邀請民眾一同見證難得的歷史時刻。

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