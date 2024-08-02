台東市馬卡巴嗨週六日連嗨 上屆「親善公主」成末代公主原因曝

去年第一、二名親善公主，成了「末代公主」。（台東市公所提供）

2024/08/02 21:02

〔記者劉人瑋／台東報導〕「2024 Sai’celen」台東市馬卡巴嗨藝術節週六、日兩天在台東森林公園舉行。但每屆都舉辦的馬卡巴嗨「親善公主、勇士選拔」卻悄然畫下句號。公所說，隨時代變遷，參加者漸少，經費用以擴大活動。而首屆舉辦馬卡巴嗨活動的前市長賴坤成說，公主、勇士儼然成為應酬工具，活動變調十分可惜。

台東市長陳銘風說，活動今年25周年，現場設有原味市集體驗傳統部落屋、藝術手作工坊、原民風味美食，還可親手學習傳統技藝與童玩，更邀請到歌手郭靜、梁文音等人演唱。

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他說，以往票選「親善公主」、「勇士」，今年報名人數只剩個位數，只好廢除，省下經費擴大規模找來歌星演出，時代變遷，這種票選公主、勇士已乏人問津，未來不再辦理。

賴坤成說，當年馬卡巴嗨為部落間聯誼性質，以部落為主體提出訴求、公所配合，勇士、公主在才藝競賽中選拔而出，但後續承辦者以活動行個人主義，公主勇士淪為活動的應酬工具，整個活動只剩演唱會、觀光，部落聯誼不再，「以前聯誼活動很有趣，現在似乎都是辦給觀光客看，公主勇士也一堆公關活動，活動全變調」。

親善公主勇士常盛裝出席，也常忙於搬物、接待，有時也在席間協助，十分忙碌。十多年前獲選親善公主的朱蒂連續參加數年活動，迄今仍活躍，與「初代」的賴坤成見解不同，她說，至少後來公主、勇士還是有出國參與活動，似乎當年算是鼎盛期，「當時的活動還連辦3天」，自己也樂於參與多項活動。

朱蒂認為許多公主勇士年長婚嫁，能參與活動者漸少，且活動期間也是部落祭儀，許多公主勇士忙於自己部落階級少參與公所活動、更注重部落無暇分身，加上活動熱度也衰減因此「獎金愈來愈高，參與者愈少」，去年前三名獎金分別為三、二、一萬，自己當年也幾千元，因此獎金非關鍵，這次早耳聞報名者少，本建議友人參加時卻發現活動不再，實感可惜。

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