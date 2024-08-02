為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米重創！埔里能高瀑布親水公園 今年恐難開放

埔里鎮能高瀑布親水公園，目前戲水區斷水無法使用。（記者佟振國攝）

埔里鎮能高瀑布親水公園，目前戲水區斷水無法使用。（記者佟振國攝）

2024/08/02 19:00

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮福興里能高瀑布親水公園，日前遭凱米颱風重創，不僅產業道路邊坡嚴重崩塌中斷，取水管道也遭大量土石埋沒，導致園區戲水池斷水，公所評估今年底前恐怕無法修復重啟，民眾暫時少了炎夏的戲水好去處。

埔里鎮能高大圳水量豐沛，是地方重要農業灌溉用水，流經福興里山區的自然落差，形成壯觀的瀑布，也是地方知名景點，遊客除前來觀瀑，公所也在下方引能高大圳的水源興建親水公園，於2018年底完工啟用，規劃八字型戲水池、小瀑布水道及戲石區，吸引親子前來戲水，且沿著親水公園產業道路直上山頂還有座土地公廟慶安宮，居高臨下欣賞埔里盆地風光。

但凱米颱風造成通往慶安宮的產業道路邊坡大面積崩塌，後續還有多處災害，上游野溪也爆發土石流，原本美麗的瀑布區災後一片狼藉，土石也將下方親水公園的引水口掩埋堵塞，導致戲水池、小瀑布水道斷水，炎炎夏日，地方則是少了一個親子戲水的去處。

公所表示，目前先調派挖土機等機具進行搶險，清理崩塌土石，但後續大面積邊坡整治，以及親水公園引水設施修復則須報災修工程，按災修工程呈報、會勘、審查與核定，恐怕趕不及在今年底前重啟。

埔里鎮福興里景點能高瀑布周邊受災嚴重，民眾暫時不宜前往。（記者佟振國攝）

埔里鎮福興里景點能高瀑布周邊受災嚴重，民眾暫時不宜前往。（記者佟振國攝）

埔里鎮福興里能高瀑布旁野溪，凱米颱風期間大量土石、枯木沖刷而下。（記者佟振國攝）

埔里鎮福興里能高瀑布旁野溪，凱米颱風期間大量土石、枯木沖刷而下。（記者佟振國攝）

埔里鎮福興里能高瀑布通往慶安宮產業道路，凱米颱風造成嚴重崩塌，無法通行。（記者佟振國攝）

埔里鎮福興里能高瀑布通往慶安宮產業道路，凱米颱風造成嚴重崩塌，無法通行。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南投眉溪水位暴漲 通車不到半年守城橋便道遭沖毀
2024/07/25 11:17

南投眉溪水位暴漲 通車不到半年守城橋便道遭沖毀
南投信義鄉土石流阻斷交通 東埔淪「孤島」
2024/07/25 09:04

南投信義鄉土石流阻斷交通 東埔淪「孤島」

復旦明星學區加持 逐學區找房比例高
南投信義多條道路中斷 鄭麗君：連同野溪整治規劃復建
2024/07/27 19:10

南投信義多條道路中斷 鄭麗君：連同野溪整治規劃復建
南投貓羅溪暴漲 河堤旁百餘輛車泡水
2024/07/25 11:37

南投貓羅溪暴漲 河堤旁百餘輛車泡水

中醫大暨醫療體系尖端醫療、遠距照護 全面守護樂齡長者
凱米暴雨肆虐！溪頭往杉林溪道路中斷 路基掏空「剩一半」
2024/07/26 15:22

凱米暴雨肆虐！溪頭往杉林溪道路中斷 路基掏空「剩一半」
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播