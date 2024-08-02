凱米重創！埔里能高瀑布親水公園 今年恐難開放

埔里鎮能高瀑布親水公園，目前戲水區斷水無法使用。（記者佟振國攝）

2024/08/02 19:00

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮福興里能高瀑布親水公園，日前遭凱米颱風重創，不僅產業道路邊坡嚴重崩塌中斷，取水管道也遭大量土石埋沒，導致園區戲水池斷水，公所評估今年底前恐怕無法修復重啟，民眾暫時少了炎夏的戲水好去處。

埔里鎮能高大圳水量豐沛，是地方重要農業灌溉用水，流經福興里山區的自然落差，形成壯觀的瀑布，也是地方知名景點，遊客除前來觀瀑，公所也在下方引能高大圳的水源興建親水公園，於2018年底完工啟用，規劃八字型戲水池、小瀑布水道及戲石區，吸引親子前來戲水，且沿著親水公園產業道路直上山頂還有座土地公廟慶安宮，居高臨下欣賞埔里盆地風光。

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但凱米颱風造成通往慶安宮的產業道路邊坡大面積崩塌，後續還有多處災害，上游野溪也爆發土石流，原本美麗的瀑布區災後一片狼藉，土石也將下方親水公園的引水口掩埋堵塞，導致戲水池、小瀑布水道斷水，炎炎夏日，地方則是少了一個親子戲水的去處。

公所表示，目前先調派挖土機等機具進行搶險，清理崩塌土石，但後續大面積邊坡整治，以及親水公園引水設施修復則須報災修工程，按災修工程呈報、會勘、審查與核定，恐怕趕不及在今年底前重啟。

埔里鎮福興里景點能高瀑布周邊受災嚴重，民眾暫時不宜前往。（記者佟振國攝）

埔里鎮福興里能高瀑布旁野溪，凱米颱風期間大量土石、枯木沖刷而下。（記者佟振國攝）

埔里鎮福興里能高瀑布通往慶安宮產業道路，凱米颱風造成嚴重崩塌，無法通行。（記者佟振國攝）

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