協助代繳南投縣弱勢國民年金欠費 縣府與慈善社團合作

南投縣水里愛德儲蓄互助社，協助弱勢民眾代繳國保欠費，副縣長王瑞德（左）代表縣府頒發感謝狀，由社長黃秀利（中）代表接受。（南投縣政府提供）

2024/08/02 17:36

〔記者張協昇／南投報導〕弱勢民眾無力繳納國民年金，死亡時可能因積欠保費，家屬無法順利領取喪葬給付及遺屬年金，生計可能陷入惡性循環，衍生社會問題，南投縣副縣長王瑞德今天（2日）代表縣政府和南投縣愛德儲蓄互助社簽訂合作，擴大協助弱勢民眾代繳國民年金欠費，防止社會安全網出現破洞。

衛生福利部國民年金監理會執行祕書石美春今天率相關單位人員到南投縣進行國民年金業務實地訪查及研討會，南投縣副縣長王瑞德說，南投縣政府對於國民年金被保險人為低收入戶、中低收入戶、輕度身心障礙以及所得未達最低生活費1.5及2倍民眾，自2022年到今年上半年度共補助25萬8639人次，經費計8414萬9344元，為服務民眾，各鄉鎮市公所都有縣府派駐的國民年金服務員駐點，讓民眾瞭解國保保障的重要性。

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王瑞德指出，另部分弱勢民眾無力繳納國民年金保費，死亡時積欠保費，家屬無法領到喪葬給付及遺屬年金，透過縣府轉介，南投縣愛德儲蓄互助社協助弱勢民眾代繳國保欠費，自今年1月開辦至今，已協助11案，包括鹿谷、仁愛、埔里、名間等地，代繳金額約50萬元，對弱勢民眾家庭經濟有很大幫助。

石美春說，這次到南投縣訪視，一併邀彰化縣、苗栗縣及雲林縣政府，就國民年金業務互相學習，把工作做得更好，並協助弱勢處理欠費問題，以免影響喪葬給付及遺屬年金給付。

衛生福利部國民年金監理會執行祕書石美春，2日率相關單位人員到南投縣進行國民年金業務實地訪查及研討會。（南投縣政府提供）

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