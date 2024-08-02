四湖林厝、林東村溪水暴漲就淹水 中央挹注1.4億解決

舊虎尾溪溪水暴漲，四湖林厝、林東村內水排不出去即傳出淹水，治理工程將設置滯洪池、抽水機平台將2村排水分流，紓解當地水患問題。（記者黃淑莉攝）

2024/08/02 17:26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣四湖鄉林厝、林東2村落只要舊虎尾溪溪水暴漲就淹水，水利署與縣府聯手辦理防護治理工程今（2）日開工，水利署第五河川分署副分署長李俊霖說，2村分區治理工程完工後，村庄可免於淹水之苦，後續中央跟縣府配合將地方淹水問題改善。

縣府水利處長許宏博指出，林厝村地區位於排水末端，而且排水不暢，遇到短延時強降雨、颱風豪雨，舊虎尾溪溪水高漲，影響內水排出，大水宣洩不易，淹水災害頻傳，凱米颱風林厝、林東村淹水嚴重。

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許宏博說，經過通盤檢討，為減少林厝、林東村淹水，將採用分區治理排水規劃，首先著重內水的處理，透過既有排水溝拓寬，沒有用地取得問題，預計改善台17線兩側側溝，改善長度為837.6公尺，另在林東村排水溝拓寬之終點，擬於低窪處且為無人耕作農田設置蓄洪池，配合移動式抽水機於出口抽排到舊虎尾溪，減少林東村淹水。

雲林縣長張麗善指出，感謝水利署挹注1.4億元經費，地方公所與縣府等單位多次檢討，規劃2村落防護治理1、2期工程，主要將2村落的排水分流、加設一處滯洪池及抽水平台，未來2村的雨水、排積水各自匯流到滯洪池，排入舊虎尾溪，工程預計明年10月可以完工，屆時可有效紓解2村淹水問題。

張麗善進一步說，由於施工過程有電信、電力等管線遷移，請村民體諒配合工程施作，讓工程能如期完成。

四湖林厝、林東村村落防護治理一、二期工程，由水利署挹注1.4億元，工程動工預計明年10月完工。（記者黃淑莉攝）

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