4大行人「死亡指標」佔3個第一 竹市府稱已提策進作為

4大行人「死亡指標」中，新竹市包辦3個第一名，市府也提出10大策進作為進行改善。（記者洪美秀攝）

2024/08/02 17:19

〔記者洪美秀／新竹報導〕交通部今天（2日）公布每月行人道安統計，統計今年1月到5月各縣市的交通事故死亡人數，4大行人「死亡指標」中，新竹市包辦3個第一名，死亡數通通都在攀升。對此，市府交通處表示，今年1到3月底交通死亡事故共11件，經分析以高齡者在清晨或夜間，且違規穿越道路者為多；並已研提10項策進作為，經4月初改善，4月交通死亡事故0件，且今年4到7月交通死亡事故發生4件，較去年同期11件明顯降低63.6%。

市府提出10項改善措施，包括在車速較快的台一線及高齡者清晨運動的學校、公園等處所，延長號誌運作時間，上午從7時提早到凌晨5時、晚上則延長至22時；此外，為避免車速過快，在離峰時段也會中斷號誌連鎖，同時針對行人易違規穿越道路地點，包括在商圈人群密集區主要幹道路段設立雙阻柱；並在東大陸橋下停車場、慈雲陸橋下停車場及光復路沿線分隔島等處加裝欄杆或加密植栽，避免民眾任意穿越發生事故。

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後續也會在各路口增加照明，提升行穿線可視度，讓駕駛人更容易看見行人；在執法方面，警察局已在行人事故熱點提高見警率，提醒駕駛人應禮讓行人，並以實例向長輩宣導交通安全觀念，並與學校合作進行宣導，並發放反光運動帽給高齡者，提高長輩出門在外的可視性。

4大行人「死亡指標」中，新竹市包辦3個第一名，其中在多個市區道路，因無人行道，行人被迫要走在道路上。（記者洪美秀攝）

4大行人「死亡指標」中，新竹市包辦3個第一名，其中在多個市區道路，因無人行道，行人被迫要走在道路上。（記者洪美秀攝）

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