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苗栗公館自來水延管 料明年10月底前完工

苗栗縣有3座水庫，但自來水供水比率卻是台灣本島倒數第4，地方長期爭取提高普及率。（資料照）

苗栗縣有3座水庫，但自來水供水比率卻是台灣本島倒數第4，地方長期爭取提高普及率。（資料照）

2024/08/02 16:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣有3座水庫，但自來水供水比率卻是台灣本島倒數第4，地方長期爭取提高普及率，其中，苗栗縣公館鄉福德村、開礦村供水延管工程第一期，獲經濟部水利署核定補助4000多萬元，目前正由台灣自來水公司測量設計中，預計明年10月底前完工。

苗栗縣公館鄉福德村、開礦村供水延管工程經前任立委徐志榮及現任立委邱鎮軍力爭，於7月獲經濟部核定補助4486萬元，加上縣府額外分擔500萬元，總計4986萬元執行。邱鎮軍也在臉書分享這個好消息。

台水公司第三區管理處表示，主要工程內容為埋設口徑100公厘管線1000公尺、口徑200公厘管線3100公尺，並增設加壓站一處、配水池一座，目前由管理處進行測量設計作業中，預計10月中設計完成，發包完成後，預計明年10月底前完工，計有76戶受惠。

苗栗縣自來水普及率87.23％，台灣本島僅高於屏東縣69.3％、南投縣82.03％及台東縣85.92％，仍有加強空間。對此，邱鎮軍也表示，他於日前立院也就此議題質詢，分析現今無自來水地區住戶零散，延管所需經費勢必較高，要求中央放寬延管每戶60萬元補助基準，也獲行政院回復提高為每戶補助80萬元，另水庫周邊則提高為每戶補助100萬元。

邱鎮軍表示，如此一來，明德水庫、鯉魚潭水庫等周邊無自來水住戶，獲取延管機會大增，他也會持續向中央爭取。

立委邱鎮軍在臉書宣布公館鄉福德村、開礦村自來水延管工程獲中央核定補助4486.5萬元。（翻攝邱鎮軍臉書）

立委邱鎮軍在臉書宣布公館鄉福德村、開礦村自來水延管工程獲中央核定補助4486.5萬元。（翻攝邱鎮軍臉書）

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