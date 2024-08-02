台南復興路拓寬動土！砸15.25億打通新營交流道瓶頸

台南市道172線新營區復興路1.9公里全線將拓寬30公尺。（記者楊金城攝）

2024/08/02 16:41

〔記者楊金城／台南報導〕斥資15.25億元，台南市道172線新營區復興路1.9公里拓寬30公尺工程，打通通往國1新營交流道的瓶頸路段，今天（2日）舉辦動土，預計2026年6月完工。

新營區復興路拓寬工程由內政部國土署南工分署主辦，國土署署長吳欣修、台南市府參事徐健麟、工務局局長陳世仁、新營區長翁振祥等人出席動土，地方喜事。

請繼續往下閱讀...

172線新營復興路最後一里路全線拓寬案為南市溪北重大交通建設，復興路是新營與鹽水間主要聯絡幹道，往西經鹽水忠孝路銜接台19線，通往鹽水、嘉義布袋地區，往東連接新營區客運轉運中心、新營交流道，再串聯市道172線長榮路二段、台1線開元路等交通要道，通往新營市區及後壁、白河。

吳欣修說，新營復興路拓寬路段，西起鹽水區忠孝路及南太路口，延伸以東至國道1號新營交流道匝道處，總長度約1.9公里，將依都市計畫寬度30公尺進行全線拓寛，其中包含鹽水排水的明達橋改建拓寬及橋面抬升30公分，全線規劃雙向各2汽車道、1混合車道及3公尺人行道、行人庇護島、綠帶等配置，各路口皆有左轉專用車道，道路設計本於人本與交通併重。

172線新營復興路拓寬工程（含用地費近9億）總經費約15.25億元，由中央補助7.06億元、南市府負擔8.19億元。拓寬工期480個工作天，預計2026年6月竣工通車。

新營復興路現有路寬不足，危及交通安全，台南市長黃偉哲指出，復興路全線拓寬具有交通紓解、經濟產業、觀光等效益，未來完工後將有效紓解新營區往返鹽水、柳營、後壁及嘉義縣等地之車流，提升道路服務品質，優化交通安全，帶動溪北區域發展與嘉義生活圈更加緊脈相連。

台南新營區復興路拓寬工程今天動土。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法