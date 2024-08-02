為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台南復興路拓寬動土！砸15.25億打通新營交流道瓶頸

台南市道172線新營區復興路1.9公里全線將拓寬30公尺。（記者楊金城攝）

台南市道172線新營區復興路1.9公里全線將拓寬30公尺。（記者楊金城攝）

2024/08/02 16:41

〔記者楊金城／台南報導〕斥資15.25億元，台南市道172線新營區復興路1.9公里拓寬30公尺工程，打通通往國1新營交流道的瓶頸路段，今天（2日）舉辦動土，預計2026年6月完工。

新營區復興路拓寬工程由內政部國土署南工分署主辦，國土署署長吳欣修、台南市府參事徐健麟、工務局局長陳世仁、新營區長翁振祥等人出席動土，地方喜事。

172線新營復興路最後一里路全線拓寬案為南市溪北重大交通建設，復興路是新營與鹽水間主要聯絡幹道，往西經鹽水忠孝路銜接台19線，通往鹽水、嘉義布袋地區，往東連接新營區客運轉運中心、新營交流道，再串聯市道172線長榮路二段、台1線開元路等交通要道，通往新營市區及後壁、白河。

吳欣修說，新營復興路拓寬路段，西起鹽水區忠孝路及南太路口，延伸以東至國道1號新營交流道匝道處，總長度約1.9公里，將依都市計畫寬度30公尺進行全線拓寛，其中包含鹽水排水的明達橋改建拓寬及橋面抬升30公分，全線規劃雙向各2汽車道、1混合車道及3公尺人行道、行人庇護島、綠帶等配置，各路口皆有左轉專用車道，道路設計本於人本與交通併重。

172線新營復興路拓寬工程（含用地費近9億）總經費約15.25億元，由中央補助7.06億元、南市府負擔8.19億元。拓寬工期480個工作天，預計2026年6月竣工通車。

新營復興路現有路寬不足，危及交通安全，台南市長黃偉哲指出，復興路全線拓寬具有交通紓解、經濟產業、觀光等效益，未來完工後將有效紓解新營區往返鹽水、柳營、後壁及嘉義縣等地之車流，提升道路服務品質，優化交通安全，帶動溪北區域發展與嘉義生活圈更加緊脈相連。

台南新營區復興路拓寬工程今天動土。（記者楊金城攝）

台南新營區復興路拓寬工程今天動土。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
花14億紓解新營交流道塞車！台南市道172線鹽水復興路段將拓寬為30米
2024/03/29 22:56

花14億紓解新營交流道塞車！台南市道172線鹽水復興路段將拓寬為30米
36號跑道戰鬥機? 台南水閘門解謎
2024/08/02 14:41

36號跑道戰鬥機? 台南水閘門解謎

復旦明星學區加持 逐學區找房比例高
獨家》台南警六分局不平靜！ 巡官反擊遭霸凌 發「不自殺」聲明
2024/08/02 05:43

獨家》台南警六分局不平靜！ 巡官反擊遭霸凌 發「不自殺」聲明
台南飲冰品抽驗3件不合格 知名品牌冰棒也在其中
2024/08/02 13:08

台南飲冰品抽驗3件不合格 知名品牌冰棒也在其中

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
台南1天抓10幾條蛇疑有人放生？ 專家：放生蛇有5特徵
2024/08/02 14:44

台南1天抓10幾條蛇疑有人放生？ 專家：放生蛇有5特徵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播