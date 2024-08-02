台南公有零售市場冰品地圖 51攤夏日涼伴全都露

台南溪北公有零售市場冰品地圖。 （台南市政府提供）

2024/08/02 16:43

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市場處推出「台南公有零售市場冰品地圖」，整理出23處市場，總計51個攤鋪的傳統市場特色冰品，讓民眾可以輕鬆找到各式市場隱藏的消暑聖品，包括傳統刨冰、青草茶、愛玉冰、豆花等應有盡有。

經發局長林榮川表示，傳統市場近年積極轉型，市府並推動發展專屬於台南味的市場品牌，在攤商部分並透過多元方式輔導提升新零售模式，開發商機，如西門淺草綣綣屋與各大品牌合作推出限定口味，以其創新、健康的霜淇淋，已成為台南不可或缺的美食地標。

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市場處處長王俊博表示，這次推出的市場冰品地圖包含了西門淺草市場江水號、永樂市場修安豆花、水仙宮青草茶、東菜市阿粉姨紅茶牛乳、鹽水觀光美食城麒杬茶坊、六甲市場中信商行等多種冰品和飲品供大家選擇，無論是古早味冰品還是創新口味，都能滿足大家的需求。

市長黃偉哲也推薦，傳統市場內隱藏許多百年或飄香一甲子的懷舊冰品，如善化市場的百年冰店福興號，冰品配料每日新鮮製作，綜合什錦冰是不可錯過好滋味；西港市場的福伯剉冰具有一甲子的歷史，使用獨家比例熬煮的糖水，並加入關廟鳳梨熬製，展現專屬台南的獨特口味。

台南溪南公有零售市場冰品地圖。 （台南市政府提供）

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