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「自己小孩都會抱錯喔？」疑掛錯名牌 嘉市幼兒園爆家長接錯小孩烏龍

嘉市某私立幼兒園發生小孩接送烏龍事件，A、B女童雙方家長至公園派出所備案。（擷取自嘉市警局）

嘉市某私立幼兒園發生小孩接送烏龍事件，A、B女童雙方家長至公園派出所備案。（擷取自嘉市警局）

2024/08/02 16:07

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市某私立幼兒園剛開學，昨天（1日）就傳出小孩接送烏龍事件，教保人員錯將2歲幼幼班生交予其他家長，直到A女童家屬接小孩撲空才發現事情不對勁，市府教育處今天進行了解，園區已解聘發生疏失、錯交幼生的教保服務人員，並將加強幼兒接送安全。

A女童母親說，昨天下午4時接到園方電話，稱女兒穿錯別人鞋子，請她帶回女兒回幼兒園更換，但她詢問後，才發現負責接小孩的阿公阿嬤根本還沒接到女兒。

後來A女童阿嬤發現孫女被一個陌生男子從校外抱著走入園內，才驚覺孫女原來是被一位迷糊的B女童男家長誤認成自己小孩接走了。

「你連自己小孩都會抱錯喔？」A女童阿嬤當下質問B女童男家長，雙方因而發生爭執。後來雙方得知是幼兒園教保服務人員錯交小孩，但B女童男家長也未發現問題，雙方爭執過程中，幼兒園師長遭抱怨都未進行協調，僅是旁觀。

經了解，由於A、B兩名女童剛入學，還未拍照製作名牌，放學時教保人員掛錯臨時名牌，A女童被B女童父親開車接走，接到園方電話發現接錯人，馬上開車載回幼兒園。

市府教育處表示，今天下午派員到幼兒園了解情形，園方表示已解聘發生疏失、錯交幼生的教保服務人員，A、B女童雙方家長並至公園派出所備案，經查行車記錄器，幼生初步了解未被傷害。

教育處說，幼兒園已完成校安通報，亦製作接送證及家長通知單加強宣導，後續將依調查報告，依法進行相關行政裁處，亦再次強調幼童安全的重要性。

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