新北普度推「環境友善祭祀三好事」

民眾可選擇「以功代金」，可至「新北市好日子愛心大平台」或至四大超商事務機點選「以功代金」，提供更便利的參與管道。（新北市環保局提供）

2024/08/02 14:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕農曆七月將至，新北市環境保護局今年持續推動「環境友善祭祀三好事」，提供「以功代金」、「網路普度」及「紙錢集中收運」等友善祭祀服務，鼓勵民眾響應環保普度，減少空氣污染，環保、健康又誠心。

環保局表示，新北持續鼓勵民眾將「紙錢集中收運、集中燒」，並透過防治設備處理可有效減少空氣污染物質，去年新北市全年的紙錢集中收運量約有2200公噸，較前年多400公噸，其中在中元普度期間的量皆約占全年的54%。

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環保局並與社會局合作「以功代金」，鼓勵民眾用做愛心的方式替代燒紙錢，去年普度期間募得約20萬元善款及百萬元等值物資，今年也將持續辦理。民眾可至「新北市好日子愛心大平台」網站響應，或至四大超商事務機點選「以功代金」，另外今年新增「電子支付的以功代金服務」，提供民眾更便利的參與管道。

環保局表示，「網路普度」也持續推廣中，民眾可線上登記參與普度，減少因燃燒香品、紙錢對空氣品質及健康的影響，且無論是響應「以功代金」或「網路普度」，環保局都將於農曆七月底於本市林口區竹林山觀音寺普度法會中，透過祭祀祈福儀式，替參與活動者祈福。

環保局提醒，若民眾或社區有燒紙錢需求，請多利用「紙錢集中收運」服務，少量紙錢可拿到各區清潔隊集中地點，若量大可聯絡當地清潔隊統一蒐集，後續都將送往完成淨爐儀式的焚化爐燒化，確保空氣污染物能集中妥善處理。

新北市環保局持續推動「環境友善祭祀三好事」，鼓勵民眾響應環保普度。（新北市環保局提供）

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