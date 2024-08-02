枋寮越堤水管馬達壞光光 徐富癸要求七河署修復堤防

枋寮大庄及番仔崙區的養殖戶大多自行架設越堤管線至外海抽取海水養殖。（徐富癸辦公室提供）

2024/08/02 14:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕枋寮大庄及番仔崙區擁廣大養殖生產區，並以龍膽石斑、石斑及午仔養殖為主，由於當地尚無集中式海水供應站，大多由魚塭主自行架設越堤管線至外海抽取海水，但抽水馬達遭凱米颱風長浪打壞，漁民認為應是離岸堤已逐漸沉陷，不僅影響管線抽水，更可能將養灘的沙灘加重淘沙，水利署第七河川分署將進行復建，除了修復堤防，並會於離岸堤緊急吊放消波塊。

枋寮鄉大庄、番仔崙海堤養殖戶的越堤管線眾多，管線層層堆疊，有「水管牆」之稱，但上週因凱米颱風的海浪侵襲，讓養殖戶在海邊的取水管線遭到嚴重損害，養殖漁民向立委徐富癸陳情，徐富癸和縣議員黃建溢、鄉代林鳳春及漁民前往現勘，發現防止海浪沖擊不僅釀馬達損壞，堤外灘岸的沙也可能遭淘沙而減少，若不改善，再遇颱風恐釀更大災情。

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徐富癸指出，現勘後，除要求水利署第七河川分署儘速修復損害部分，也要加強離岸堤防護作用，他說，抽水馬達故障報廢短時間內無法供水，魚塭鹽度不足可能讓產生「延遲性災害」，且很有可能是在農漁產全品項補助期限過後才發生魚群死亡，屆時漁民心血付諸東流，政府還無法救助，因此會向農業部爭取認定，讓枋寮受災漁民適用天然災害現金救助辦法，破裂的抽水管也將向農業部爭取擴大認定和補助。

水利署第七河川分署經會勘後，承諾將於離岸堤緊急吊放消波塊，防止海浪繼續沖刷釀更大的災情，重機具也將進場復建，除修復堤防，也將針對河道偏流問題進行整治改善，降低浪水對堤岸的破壞力。

枋寮大庄及番仔崙區的養殖戶大多自行架設越堤管線至外海抽取海水養殖。（徐富癸辦公室提供）

徐富癸現勘。（徐富癸辦公室提供）

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