枋寮越堤水管馬達壞光光 徐富癸要求七河署修復堤防
2024/08/02 14:49
〔記者陳彥廷／屏東報導〕枋寮大庄及番仔崙區擁廣大養殖生產區，並以龍膽石斑、石斑及午仔養殖為主，由於當地尚無集中式海水供應站，大多由魚塭主自行架設越堤管線至外海抽取海水，但抽水馬達遭凱米颱風長浪打壞，漁民認為應是離岸堤已逐漸沉陷，不僅影響管線抽水，更可能將養灘的沙灘加重淘沙，水利署第七河川分署將進行復建，除了修復堤防，並會於離岸堤緊急吊放消波塊。
枋寮鄉大庄、番仔崙海堤養殖戶的越堤管線眾多，管線層層堆疊，有「水管牆」之稱，但上週因凱米颱風的海浪侵襲，讓養殖戶在海邊的取水管線遭到嚴重損害，養殖漁民向立委徐富癸陳情，徐富癸和縣議員黃建溢、鄉代林鳳春及漁民前往現勘，發現防止海浪沖擊不僅釀馬達損壞，堤外灘岸的沙也可能遭淘沙而減少，若不改善，再遇颱風恐釀更大災情。
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徐富癸指出，現勘後，除要求水利署第七河川分署儘速修復損害部分，也要加強離岸堤防護作用，他說，抽水馬達故障報廢短時間內無法供水，魚塭鹽度不足可能讓產生「延遲性災害」，且很有可能是在農漁產全品項補助期限過後才發生魚群死亡，屆時漁民心血付諸東流，政府還無法救助，因此會向農業部爭取認定，讓枋寮受災漁民適用天然災害現金救助辦法，破裂的抽水管也將向農業部爭取擴大認定和補助。
水利署第七河川分署經會勘後，承諾將於離岸堤緊急吊放消波塊，防止海浪繼續沖刷釀更大的災情，重機具也將進場復建，除修復堤防，也將針對河道偏流問題進行整治改善，降低浪水對堤岸的破壞力。