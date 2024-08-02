鬼月將屆 竹市推普度「新紙錢三燒」

鬼月普渡大月將屆，新竹市環保局推普度「新紙錢三燒」做環保，並推以功代金方式做環保及公益。（環保局提供）

2024/08/02 14:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕明天起就是中元普度農曆鬼門開，新竹市環保局邀民眾、企業及寺廟響應環境部「新紙錢三燒」政策，包含「集中燒、適量燒及替代燒」，藉此推動環保祭祀，鼓勵寺廟及企業透過以功代金支票替代部分紙錢，將每桌供桌的紙錢費用，透過4大超商捐款至社福團體，捐款金額及對象可填寫於支票上，並於祭祀完後煉化，取代傳統供桌上的金紙，藉此減少空氣污染物排放。

環保局表示，許多民眾習慣以焚燒紙錢、香枝的方式進行中元普度，但焚燒過程產生的空氣污染物均會影響人體健康及空氣品質。因此每年中元普度期間，鼓勵社區民眾、企業及寺廟配合紙錢集中清運作業，也可選擇「以功代金」，達到做環保又做公益的雙重效益。

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環境部「新紙錢三燒」政策，採取漸進式的環保祭祀措施，第一步推廣「集中燒」，透過環保局的收運，將紙錢送至設有空污防制設備的焚化爐或環保金爐焚燒；第二步推廣「適量燒」，鼓勵民眾或寺廟，使用大面額紙錢及高品質紙錢，從源頭減少焚燒紙錢；第三步推廣「替代燒」，採「以功代金」或「以米（物）代金」方式，改變燒紙錢的祭祀觀念。

環保局已在資源回收廠紙錢專用投入口平台，舉辦「慶讚中元普度祈安淨爐儀式」，並由資深法師演法淨壇，進行淨爐、開香、圓滿等祭拜項目，將紙錢集中焚燒場地及相關設備潔淨去穢，祈求護祐響應紙錢集中煉化之民眾。

環保局表示，竹市從民國98年起推動紙錢集中燒工作，累計今年7月已收運紙錢逾6780公噸，今年也續推2項「e化24小時線上預約服務」，可電洽：03-536-8920分機2022。民眾也可透7-11、OK、全家、萊爾富4大超商電子事務機平台，選擇「以功代金」後點選「新竹市」，即可將欲購買紙錢費用轉而幫助竹市8處公益團體，以「捐款做功德」替代舊有的「實體紙錢焚燒」，減少空氣污染及幫助弱勢團體。

鬼月普渡大月將屆，新竹市環保局推普度「新紙錢三燒」做環保，並請法師淨爐，集中焚燒。（環保局提供）

鬼月普渡大月將屆，新竹市環保局推普度「新紙錢三燒」做環保。（市府提供）

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