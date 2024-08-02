為學齡前特教槓侯友宜 黃淑君：跟每一場行程直到正面回應

新北市長侯友宜今日上午出席公開活動行程時，市議員黃淑君一臉殺氣騰騰現身，並且拒絕與侯合影。（民眾提供）

2024/08/02 14:33

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市長侯友宜今日上午出席公開活動行程時，市議員黃淑君一臉殺氣騰騰現身，並且拒絕與侯合影，令人摸不著頭緒。黃受訪解釋，自己想為學齡前特殊教育發聲，數度聯繫侯但未獲回應「冷處理」，並強調市府如果不願正面回應，她會一直跟著市長行程，後來教育局長張明文已主動致電，並說將邀請跨局處開會商討。

黃淑君表示，新北市發生多起特教霸凌案件，尤其是學齡前的特教資源不足的狀況，希望能當面跟市長溝通，但他卻忽視或無視電話、訊息，長達近半個月，而且6月也曾質詢過，就是想跟市長完整討論、跨局處改善相關系統建置。

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黃淑君指出，特教議題廣泛，學齡前特教議題在市議會也曾多次討論，但都未能獲得系統性解決。今天現場有跟市長說，學齡前特教真的很需要幫忙，也詢問為何不回應，市長表示會處理，後來張明文就有致電。

黃淑君提到，她的訴求是市府衛生局可以增設早療門診，盡早提供孩子專業協助，社會局要做的則是當發現孩子是特教生，幼保人員有無辦法給予幫忙，在教育局接手之前，若能先做好銜接工作，屆時特教老師壓力可能會大幅減少，同時呼籲保母或幼保人員可以學習特教基礎認知，進而給予加薪。

教育局表示，新北市重視學前特殊教育，除積極投入資源，也很重視各界包括各級民代表提出的意見及問題，積極溝通回應並提供相關訊息。局長已聯繫黃淑君蒐集相關意見，後續針對相關議題將積極討論交換意見，讓新北學前特教更進步，照顧好每一位孩子。

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