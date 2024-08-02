台南1天抓10幾條蛇疑有人放生？ 專家：放生蛇有5特徵

鄭琨諺先前所捕獲長約2米的南蛇。（鄭琨諺提供）

2024/08/02 14:44

〔記者蔡文居／台南報導〕根據台南市農業局統計，台南市今年1至6月已抓到2282條蛇，平均1天捕獲12.5條蛇。不少民眾訝異怎會這麼多，甚至懷疑是放生的，才會有這麼多蛇被抓。台灣爬行類動物保育協會秘書長徐偉傑表示，這沒證據，放生蛇會有一些特徵；南市農業局也澄清不可能是放生蛇。

徐偉傑表示，由於蛇的高隱蔽性，要供應放生勢必得長期集貨，在長期集貨下，很多蛇的狀況都會非常差，通常放生蛇會有以下5點特徵，包括吻端磨傷（集貨空間小）、脫水乾癟、大群出現、在開闊區域取得熱能如會在路邊之類的地方曬太陽，以及移動能力較差等特徵。

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南市農業局森保科統計，今年上半年，南市受理的捉蛇案件共2282件，蛇種約有20種，其中以臭青公732隻最多，其次為眼鏡蛇417隻，南蛇359隻、黑眉錦蛇180、雨傘節138隻、龜殼花118隻，其他種類不到百隻。

森保科長朱健明表示，捉蛇服務案件主要都是侵入民宅為主，一般放生蛇也不會鄰近住宅區，另外以歷年來的統計，可以看出台南1年平均都抓到5000多隻，半年2、3千隻算正常，並沒有異常變化，而且台南市有37個行政區，平均下來就沒有特別多。

此外，農業局也有防弊措施，捕蛇服務都得由屋主簽名確認，以防止委外廠商以放生蛇充數，何況廠商也不會自找麻煩去做這種事。民眾質疑是放生蛇，應該是不了解所致。

蛇類達人鄭琨諺也說，現在法令也禁止捕捉，不可能是放生的，何沿要去哪裡抓那麼多蛇來放生？

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