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政院南服中心副執行長陳慧玲返澎 視察凱米災損

行政院南部服務中心副執行長陳慧玲，返鄉探視澎湖風災受損情形。（行政院南服中心提供）

行政院南部服務中心副執行長陳慧玲，返鄉探視澎湖風災受損情形。（行政院南服中心提供）

2024/08/02 13:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕凱米颱風過後，澎湖西嶼鄉及白沙鄉都傳出災情，澎湖女兒、行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲返鄉，前往白沙鄉與西嶼鄉，視察因凱米颱風所造成的災損狀況，並協助漁民與地方政府共同應對災後復建工作。

陳慧玲首先拜訪白沙鄉長宋萬富，深入了解凱米颱風對當地蚵農養殖戶所造成的嚴重漁損情況。宋萬富表示，颱風不僅嚴重摧毀了養殖場的重要器材，許多漁產也流失，造成漁民重大的損失，對當地漁業發展造成沉重打擊。

隨後，陳慧玲再前往西嶼鄉池東村，此次颱風災損最嚴重的是箱網漁業養殖戶，聽取他們的困難和需求。漁民們反映，由於此次颱風風雨極大，許多漁船和漁具遭到毀損，亟需政府協助儘速修復。

陳慧玲表示，將積極協調地方政府與相關部會，力求在最短時間內提供必要的補助及支援，幫助漁民渡過難關。陳慧玲並與西嶼鄉長李添進討論當地災損狀況。西嶼鄉同樣受到凱米颱風的嚴重影響，李添進希望能獲得更多資源和支持，儘快重建家園。

陳慧玲表示，行政院南部聯合服務中心將立即反映本次視察結果，並協調地方政府與各相關部會，確保災後復建工作順利進行，讓受災民眾早日恢復正常生活。

此次視察行動展現了政府對地方災情的高度重視，也彰顯了南部聯合服務中心在災後重建中的積極角色。未來，南部聯合服務中心將持續關注災區需求，並與各方密切合作，共同為災後重建貢獻力量。

西嶼箱網養殖業者受創嚴重，百廢待舉進行整理。（行政院南服中心提供）

西嶼箱網養殖業者受創嚴重，百廢待舉進行整理。（行政院南服中心提供）

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