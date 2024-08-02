澎湖「中秋集愛・天使起飛」秋節產品發表會 縣長率先認購

澎湖各界嘉賓，成為慢飛天使協會中秋產品代言人。（記者劉禹慶攝）

2024/08/02 13:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣慢飛天使服務協會集愛工坊，今（2）日在澎湖縣身心障礙福利服務中心2樓大禮堂，舉行「中秋集愛・天使起飛」秋節產品發表會，縣長陳光復、社會處長周柏雅、協會理事長吳仁祥等人，共同擔任產品代言人，陳光復並率先認購多項產品，希望達到拋磚引玉效果，帶動各界更多善心認購風潮。

慢飛天使服務協會集愛工坊，是澎湖縣4處身心障礙者社區日間作業設施其中之一，烘焙食品、滷味茶點、手工點心等為主要銷售內容，目前有19位身障學員，在社工及教保老師陪伴下，支持身心障礙者朋友學習技能及社區生活適應，更期許透過訓練未來也可以到庇護性或支持性等就業服務工作。

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集愛工坊所促銷的產品都是由天使學員新鮮現做，今年度中秋禮盒有美味的鳳梨酥、蔓越莓冬瓜酥、堅果塔等品項並提供3入、6入、9入、12入等多種規格，所有產品採用進口奶油，不含反式脂肪，頂級餡料，不添加香精、色素、防腐劑等。

身為澎湖縣的大家長陳光復，率先在現場認購中秋月餅禮盒400盒、豆漿100罐、茶葉蛋1000粒、水餃200盒、芋頭丸子100盒等，呼籲各界踴躍加入認購行列，訂購電話：069269855。

澎湖縣長陳光復接受考驗，張貼製作月餅配方。（記者劉禹慶攝）

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