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南市府結合電商平台 推出「小港機場－台南」接駁巴士

台南－小港機場巴士共規劃5個站點，每日往返4趟、共8班次。（南市觀旅局提供）

台南－小港機場巴士共規劃5個站點，每日往返4趟、共8班次。（南市觀旅局提供）

2024/08/02 12:41

〔記者王姝琇／台南報導〕因應小港機場運量復甦，為吸引國際旅客到訪台南，台南市政府即日起結合電商平台推出「小港機場－台南」接駁巴士，提供遊客更便捷的交通及購票服務，讓國際旅客自小港機場入境後，即可坐車直達台南，同時結合熱門景點推出多款旅遊套票。

市長黃偉哲表示，從小港機場直接坐巴士到台南，提供國際旅客從小港機場往返台南市的交通服務，讓國際旅客擁有快捷且舒適的旅遊體驗。現在到kkday、Klook、雄獅旅遊網及台南輕鬆遊等國際旅遊電商平台皆能買到乘車票券，網站提供中、英、日、韓4種語言服務，方便國際旅客訂票，同時也邀請海外KOL進行宣傳，進一步推動海外行銷，更結合台南熱門景點推出旅遊套票，期望藉由多元、便利的旅遊產品，吸引更多國際旅客來台南玩，帶動台南觀光產業發展。

觀旅局長林國華表示，本路線設有小港機場、巴克禮公園、香格里拉飯店、台南轉運站及小西門共5個站點，每日往返4趟、共8班次，規劃班次為自小港機場至小西門站於00:30、9:00、13:00、17:00發車，小西門站至小港機場於03:30、11:00、15:00、19:00發車，單趟票價300元／人，提升國際旅客來台南旅遊的便利性。

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