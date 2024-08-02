空調指示燈異常 華信澎湖飛台北班機延誤50分鐘起飛

華信航空今日澎湖飛台北班機，因空調顯示異常，延誤50分鐘起飛。（記者劉禹慶攝）

2024/08/02 11:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕華信航空今（2）日上午8時40分，由澎湖飛行台北班機，滿載70名旅客，在跑道等候起飛時，因空調指示燈顯示異常，華信為了飛安考量，請旅客先行下機等候，並將飛機拖往1號機坪檢修，50分鐘後順利排除障礙起飛。

甫經過颱風來襲搶機票，完成2天運輸8000名滯留澎湖旅客任務的澎湖機場，時序進入8月，旅客有紓解的情況，但今日是週五，接下來是六、日連續假期，因此澎湖來回台灣機票都訂位客滿，一早民眾就湧入澎湖機場，等待搭機前往台灣，處處可見提著大包小包行李的旅客，來回穿梭機場航空公司櫃檯。

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原訂今日上午8時40分，由澎湖飛往台北的華信AE0362班機，滿載70名旅客，當旅客陸續完成通關、登機程序後，都已經坐在位子上，等待飛機順利起飛，但等候多時，卻聽見機上廣播，要求先行下機，在候機室等候，大家只能滿頭霧水，依照空服員指示，先行下機等候。

隨後華信班機被拖回1號機坪進行檢修，50分鐘後障礙排除，旅客重新登機，順利飛往台北松山機場。根據了解，華信班機起飛前，發現空調指示燈亮起，儀表板顯示異常，因此為了飛安考慮，決定先行檢修排除障礙，最後順利起飛，旅客行程雖受到延誤，但為了飛安考量 ，還是在可以忍受的範圍。

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