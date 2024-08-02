為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

空調指示燈異常 華信澎湖飛台北班機延誤50分鐘起飛

華信航空今日澎湖飛台北班機，因空調顯示異常，延誤50分鐘起飛。（記者劉禹慶攝）

華信航空今日澎湖飛台北班機，因空調顯示異常，延誤50分鐘起飛。（記者劉禹慶攝）

2024/08/02 11:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕華信航空今（2）日上午8時40分，由澎湖飛行台北班機，滿載70名旅客，在跑道等候起飛時，因空調指示燈顯示異常，華信為了飛安考量，請旅客先行下機等候，並將飛機拖往1號機坪檢修，50分鐘後順利排除障礙起飛。

甫經過颱風來襲搶機票，完成2天運輸8000名滯留澎湖旅客任務的澎湖機場，時序進入8月，旅客有紓解的情況，但今日是週五，接下來是六、日連續假期，因此澎湖來回台灣機票都訂位客滿，一早民眾就湧入澎湖機場，等待搭機前往台灣，處處可見提著大包小包行李的旅客，來回穿梭機場航空公司櫃檯。

原訂今日上午8時40分，由澎湖飛往台北的華信AE0362班機，滿載70名旅客，當旅客陸續完成通關、登機程序後，都已經坐在位子上，等待飛機順利起飛，但等候多時，卻聽見機上廣播，要求先行下機，在候機室等候，大家只能滿頭霧水，依照空服員指示，先行下機等候。

隨後華信班機被拖回1號機坪進行檢修，50分鐘後障礙排除，旅客重新登機，順利飛往台北松山機場。根據了解，華信班機起飛前，發現空調指示燈亮起，儀表板顯示異常，因此為了飛安考慮，決定先行檢修排除障礙，最後順利起飛，旅客行程雖受到延誤，但為了飛安考量 ，還是在可以忍受的範圍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米颱風持續擾台 7/26國內線異動航班一次看
2024/07/25 12:37

凱米颱風持續擾台 7/26國內線異動航班一次看
搶機票大作戰 千餘名滯留旅客夜宿澎湖機場
2024/07/27 09:18

搶機票大作戰 千餘名滯留旅客夜宿澎湖機場

復旦明星學區加持 逐學區找房比例高
獨家》飛花蓮遇大雷雨無法降落 華信班機折返高雄
2024/06/19 19:29

獨家》飛花蓮遇大雷雨無法降落 華信班機折返高雄
軍機投入澎湖空運運輸 海運7/27仍停航
2024/07/26 14:51

軍機投入澎湖空運運輸 海運7/27仍停航

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
女遊客大鬧澎湖機場 疑情緒不穩強制就醫
2024/06/12 20:42

女遊客大鬧澎湖機場 疑情緒不穩強制就醫
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播