台中高鐵路口新增AI科技執法 7月路口事故數降為0

警方於台中高鐵（圖）周遭路口加裝AI攝影機，單月交通事故從9件降為0件。（記者黃旭磊攝）

2024/08/02 11:28

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中高鐵站實施科技執法以來，利用AI攝影機偵測累積開出超過4萬件闖紅燈、違停罰單，警方於7月加裝高鐵東路口AI攝影機，單月交通事故從9件降為0件，張姓駕駛表示，到高鐵載送親友會特別注意「避免被AI拍到違規停車」。

台中市政府統計，台中高鐵站2021年科技執法以來，共取締違規停車3萬8932件，光是去年就開出1萬2947件罰單，烏日警分局執法以站區一樓載客區違停超過3分鐘最多，開罰都是600元起跳。

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警方特別針對擦撞事故頻傳的中山路三段與高鐵東路口，加裝科技執法攝影機，去年7月發生交通事故為9件，今年同期7月交通事故降為0件，駕駛進出車站接送特別減速避免違規。

烏日警分局長尤啓南於分局社區治安座談會表示，高鐵站周遭建置「違規停車偵測執法設備」以來，有效降低違規及事故，也要提醒駕駛及騎士注意安全，曾看見一名老婦騎乘電動代步車在大肚區沙田路上鬼切逆向進入對向內側車道，行經車輛紛紛閃避，對自己或路人造成危險。

警方表示，高鐵周遭違規停車超過3分鐘，依違反道路交通管理處罰條例56條罰鍰600元至1200元，違規上下客罰鍰900元至1200元。提醒多利用停車場半小時免費停車優惠。

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