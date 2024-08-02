桃園市暑假最夯夏令營 小小市長營「開箱」市長室

小小市長們到各局處了解市政工作，最後到市長室體驗公文蓋印。（記者鄭淑婷攝）

2024/08/02 10:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市暑假最夯夏令營，除了小小警察營、小小消防員營，還有機會「開箱」市長室，桃市府去年首度舉辦「小市長暨市政體驗營」，許多家長敲碗增加名額，今年增加到4個場次，小小市長們到各局處了解市政工作，最後還有機會到市長室體驗公文蓋印，並與市長張善政、桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥近距離互動，有小小市長童言童語說：「長大也要當市長！」

新聞處表示，今年共邀請100位國小1至2年級小朋友參加，透過有趣的方式讓小朋友認識市政建設及工作，像是融入桃園特色景點與活動，以真人版大富翁的遊戲，帶領小朋友認識桃園重要建設及特色文化，今年度也特別規劃「模擬市政會議」，鼓勵小朋友集思廣益，增加對公共事務的瞭解，同時搭配相關局處參訪，進入市府團隊實際工作場域。

請繼續往下閱讀...

最令小小市長們期待的，是「開箱」市長室並與市長及ㄚ桃、園哥近距離互動，每位小小市長都有機會在市長辦公桌，體驗日常公文蓋印等工作，張善政更化身導覽員，為小小市長們介紹市長室環境及日常工作，並逐一頒贈小市長證書，期許小朋友不管未來從事何種職業，都能將市政體驗營的難得經驗，化為勇敢追夢的動力。

小小市長們開心與市長張善政及ㄚ桃、園哥近距離互動。（記者鄭淑婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法