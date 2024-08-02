08/02 各報重點新聞一覽

「im.B」不動產借貸媒合平台詐騙83億餘元，上萬人受害，集團首腦台灣金隆科技公司實際負責人曾耀鋒，判刑16年6月。（資料照）

2024/08/02 06:51

自由時報

im.B假債權真吸金 上萬人受害 詐83億 首腦曾耀鋒判16年半

台北地方法院審理「im.B」不動產借貸媒合平台以「假債權、真吸金」、「前金補後金」手法，吸金詐騙八十三億三三四九萬餘元，上萬人受害，全案起訴卅人，昨依違反銀行法、洗錢等罪，將集團首腦台灣金隆科技公司實際負責人曾耀鋒，判處十六年六月有期徒刑，併科罰金二五○萬元，金隆公司罰金一億元。

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新制勞退基金 半年大賺5399億

勞動部勞動基金運用局昨公告勞動基金今年上半年績效表現，攸關千萬勞工退休後分紅權益的「新制勞退基金」，上半年帳面獲利五三九八．七億元、收益率十二．九六％，不但高於去年全年收益數四七八五．六億元，以有效帳戶一二七二萬戶計算，勞工每人「帳面平均」可分紅達四萬二四○○元，再創歷史新高。

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高收費夏令營 沒保險 教練無溯溪證 高中女溺斃

新北市十五歲今年甫升高中一年級的黃姓女學生，到新竹縣尖石鄉參加五天四夜的夏令營活動，七月卅一日卻在從事溯溪活動時捲入溪底卡在石縫中，不幸溺斃；該營隊活動要價一萬二千元，但新竹縣政府昨天稽查指出，主辦單位未依規定備查和保險，業者稱現場帶團的兩名「教練」僅一人有救生員證照，沒有溯溪證，警方將業者及兩名帶團人員送辦。

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聯合報

im.B主嫌判16年半

台灣金隆科技公司成立im.B平台媒合假債權吸金近九十億，負責人曾耀鋒與多位綠營人士交好，引發政治風暴，檢方起訴卅一人。台北地院審理，昨天依違反銀行法、洗錢罪判曾有期徒刑十六年六月，曾的女友張淑芬判十二年二月，曾犯罪所得七十一億二五三五萬元沒收。

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麟洋進4強 離2連霸就差2勝

巴黎奧運我國前天在確定由吳詩儀進帳代表團第一面獎牌後，昨天有多組人馬面臨「八晉四」的考驗，其中羽球男雙「麟洋配」王齊麟／李洋就在出戰泰國宗國／吉丁努蓬，最終以廿一比十四、廿一比十七直落二勝出，挺進到四強賽，距離二連霸僅差最後兩勝。

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中國時報

NCC主委代理案 政院翻桌宣戰

立法院新修正《國家通訊傳播委員會（NCC）組織法》，已刪除委員延任條款，行政院卻趕在新法公告前，在7月30日任命僅餘1天任期的副主委翁柏宗延任，並代理主委；即使總統府在31日公告新法內容，行政院卻開出條件，喊話立法院先通過NCC新委員人事案，再指定新法施行日期。行政院此舉引發在野立委不滿，痛批政院不尊重修法結果，無異是對在野翻桌宣戰，拉高對立。

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滯留大陸4個半月 胡姓釣客7日回家

金門0214陸船翻覆事件7月30日落幕，8月1日再傳好消息。胡姓釣客從3月起滯留大陸至今，國民黨立委陳玉珍1日證實，她7日將陪家屬至大陸接回胡姓釣客。胡母聽聞激動萬分，「謝天謝地，全家人都喜極而泣！」巴不得7日趕快到來。金門縣府則表示，若需派船至中線接人也沒問題。

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攸關千萬勞工退休後分紅權益的「新制勞退基金」，上半年帳面獲利5399億元，勞工每人「帳面平均」可分紅4.2萬元。（資料照）

女高中生溯溪溺水身亡，橫山警分局請業者實地測試水深，事發處測得水深約1.5至2米。（記者廖雪茹攝）

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