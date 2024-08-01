原住民族正名30週年 屏東縣長周春米：讓族人唱自己的歌

周春米縣長出席原住民紀念日音樂會 。（屏縣府提供）

2024/08/01 22:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕8月1日為原住民族正名日，今年適逢30周年，屏東縣政府今天晚間於吾拉魯滋部落活動中心舉辦「唱自己的歌 semenay tua tja senay」部落古謠傳唱音樂會，其中由長樂國小的孩童口述原住民族日的由來，不僅有世代傳承的意味，更為古謠復振運動史上添加動人的一夜，到場與族人共同慶祝原住民族日的縣長周春米感動不已，強調除保存原住民文化，更要照顧族人讓文化茁壯！

「30年前的今天將『山胞』正名為『原住民』！」周春米致詞時表示，憲法增修條文把「山胞」正名為「原住民」，象徵國家歸還給原住民族應有的尊嚴，她今天也要向土地的主人致敬，她說，原住民族世代生活於台灣，屏東的8個山地原鄉及1個平地原鄉，是山地原鄉數最多的縣市，為讓原住民引以為傲的歌謠永世傳唱，屏縣府在2021年到2022年展開歌謠記錄行動，深入各部落收集當地歌謠，並出版《歌頌山林 吟唱歷史——屏東縣原住民族傳統歌謠》4冊。

請繼續往下閱讀...

周春米說，4冊內容囊括兒歌、情歌、勇士之歌和結婚歌等不同主題，與民間攜手合作，並用實際原住民政策挺族人，與族人一起走在全國最前面，包括族語保母人數及受托幼兒數佔全國之冠、長照服務的布建率已達到100％全國第一、率先全國推動原住民保留地禁伐補償線上申請，提供族人便利有效率服務，達到申請面積全國第一。

周春米指出，未來將於原住民族文化保存上持續投入資源，其中今天的辦古謠傳唱音樂會，不僅邀請邀請大小朋友傳唱他們自己的歌，更邀請多組享譽國際的在地原住民古謠團隊演出，讓屏東縣成為復興原住民古謠的搖籃。

原住民立委伍麗華致詞時表示，今年原住名姓名平權也迎來新的里程碑，五月立法院修正通過「姓名條例」，原住民族在身份文件上可使用原住民族文字單列名字，不必侷限於中文姓名，可以直接「用我的族名呼喚我」。

音樂會中，地磨兒室內樂團帶來富有傳統意境的動人古謠弦樂，接著由屏東大學的古源穗文化藝術團帶來六首考察部落文化的古謠曲目，感受到祖先的諄諄教誨。不讓大人獨美於前，來自佳義國小附設幼稚園，用純粹的歌聲向大眾傳遞排灣族古謠的美麗。還有由一群熱血老師組成的屏東縣魯凱教師合唱團，以〈酬天〉、〈榮耀魯凱〉兩首古謠傳達他們對魯凱文化推廣的熱情。

為紀念原住民日，縣府舉辦「唱自己的歌」音樂會。（屏縣府提供）

佳義國小附設幼兒園演出，搏得滿堂采。（屏縣府提供）

長樂國小口述原住民日的由來。（屏縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法