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金門11校長園長布達交接 「新人」為愛前進離島幼園

金門縣長陳福海（左一）主持10名國小校長、1名幼兒園園長聯合布達交接典禮。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海（左一）主持10名國小校長、1名幼兒園園長聯合布達交接典禮。（記者吳正庭攝）

2024/08/01 22:37

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天舉行陳為信等10名國小校長、1名幼兒園園長聯合布達交接典禮。縣長陳福海說，他一定比全國其他縣市的縣長更認真、更用心、更支持教育，要做個全國最重視教育的縣長。

陳福海說，以往人事布達場合大多是幾家歡樂幾家愁，但此次教育界的調動，好像大家都是歡樂的，沒有愁，對於新的職位大部分都心想事成；他再次以個人參選4次縣長、3次立委的經驗，要大家從事教育工作，切記莫忘初衷。

陳福海說，11名調動名單中，有一名金門教育界的新人，來自台中市的洪瑞陽，女朋友是金門籍，即將成為金門女婿。

11位新任校（園）長名單及學經歷：

一、中正國小校長陳為信，55歲，國立台北師範學院語文教育學系畢業；曾任金門縣卓環國小、開瑄國小教師及賢庵國小、金湖國小校長。

二、賢庵國小校長黃芸芸，54歲，國立台北師範學院數理教育學系畢業；曾任金門縣卓環國小、金湖國中小學教師、金湖國小教師兼教務主任、古寧國小校長。

三、古城國小校長薛奕龍，46歲，銘傳大學應用中國文學系碩士；曾任金門縣西口國小、賢庵國小垵湖分校教師兼主任、上岐國小校長。

四、金湖國小校長陳佩玉，50歲，國立台北師範學院數學教育研究所碩士；曾任基隆市中山區中山國小、金門縣中正國小教師、何浦國小校長。

五、金鼎國小校長蔡玉羨，51歲，國立清華大學教育與學習科技學系碩士；曾任金門縣卓環國小、金鼎國小、中正國小、金沙國小教師、湖埔國小校長。

六、古寧國小校長楊肅健，55歲，國立政治大學圖書資訊學系碩士；曾任金門縣卓環國小教師、賢庵國小垵湖分校教師兼主任、西口國小及賢庵國小校長。

七、湖埔國小校長曾秀玲，59歲，國立台北教育大學教育學系碩士；曾任台北縣鷺江國小、國立科學工業園區實驗高級中學國小部、金門縣金沙國小教師、中正國小教師兼教務主任、何浦國小及金鼎國小校長。

八、正義國小校長葉炳煙，42歲，國立金門大學運動與休閒學系碩士；曾任金門縣中正國小教師兼總務主任。

九、何浦國小校長陳正字，51歲，國立中央大學歷史學系碩士畢業；曾任桃園縣大溪鎮福安國小教師、復興鄉霞雲國小教師兼教導主任、金門縣金湖國小教師兼學務主任。

十、上岐國小校長梁新賢，40歲，國立台北教育大學教育學系碩士；曾任金門縣柏村國小教師兼訓導組長、金湖國小教師兼教務主任。

十一、金城幼兒園園長洪瑞陽，35歲，國立台中教育大學幼兒教育學系畢業；曾任台中市西區大同國小附設幼兒園代理教師、太平區新平國小附設幼兒園代理教保員、宜蘭縣羅東鎮公正國小附設幼兒園教師、台中市東勢區東新國小附設幼兒園教師、太平區東平國小附設幼兒園教師。

來自台中的洪瑞陽（右一）出任金城幼兒園園長，是金門教育界新人。（記者吳正庭攝）

來自台中的洪瑞陽（右一）出任金城幼兒園園長，是金門教育界新人。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海主持校長、幼兒園園長聯合布達交接典禮時發下宏願，他要做個全國最重視教育的縣長。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海主持校長、幼兒園園長聯合布達交接典禮時發下宏願，他要做個全國最重視教育的縣長。（記者吳正庭攝）

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