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車友跑山擾民 桃園台7線17.9公里急下坡將增測速照相

桃園市環保局指出，羅馬公路熱區已執行聲音照相科技執法，後續依執法狀況及陳情熱區，機動調整放置處。（桃園市環保局提供）

桃園市環保局指出，羅馬公路熱區已執行聲音照相科技執法，後續依執法狀況及陳情熱區，機動調整放置處。（桃園市環保局提供）

2024/08/01 21:15

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市復興區台7線山路，每逢假日有許多汽車、重機行經，當地居民反映車多噪音很大，盼增設測速及噪音取締儀改善，桃園市警察局交通警察大隊表示，台7線17.9公里處是急下坡地段，預計12月1日前設置測速照相設備，並不定時派員加強取締超速行為，另桃園市環保局回應，羅馬公路熱區已執行聲音照相科技執法，目前已告發3件，後續依執法狀況及陳情熱區，機動調整放置處。

羅浮里長王國治表示，台7線逢週五、週六經常有許多重機、汽車飆車，特別是羅浮橋往大溪路段的下坡轉彎處，車速快就容易發生事故，希望增設測速照相與噪音取締儀，防止駕駛或騎士超速情況，避免意外發生。

交通警察大隊指出，復興區台七線羅浮里路段20公里至27公里處，發生車禍事故死亡或受傷的情況，去年共計8件，今年1至7月有2件，7月30日與大溪警分局、蘇偉恩服務處赴現地會勘，發現17.9公里處因為是急下坡，為避免用路人車速過快造成危險，預計12月1日前設置測速照相設備，並不定時派員加強取締該路段超速行為。

交通警察大隊說明，測速照相設備設置原則，考量包含「路口肇事件數」、「現地駕駛人易因違規導致事故實況」、「員警執法危險性」、「員警執行取締困難度」並於預算條件許可下，基於交通安全及事故防制規劃建置。

關於復興區里長反映車輛噪音問題，桃園市府環保局回應，羅馬公路熱區已於今年5月30日至6月6日執行聲音照相科技執法，不過未拍攝到噪音違規案例，7月3日設置至今日，共告發3件，只要是陳情熱區，就會安排時間擺放，每次至少1至2周，後續依據執法狀況及陳情熱區，機動調整放置桃園各處。

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