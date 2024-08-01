週五高溫上看36度！各地嚴防雷陣雨

週五午後熱力作用下，大台北、中部、宜花地區及各山區有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2024/08/01 21:03

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（2日）各地大多為晴到多雲，午後熱力作用下，大台北、中部、宜花地區及各山區有局部短暫雷陣雨；各地未下雨的時候仍然高溫炎熱，高溫介於33到36度。

中央氣象署預報，週五各地大多為晴到多雲，清晨至上午海陸風作用下，中南部沿海有零星短暫陣雨，午後熱力作用下，大台北、中部、宜花地區及各山區有局部短暫雷陣雨，須注意瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，由於連日降雨，山區須注意坍方、落石、溪水暴漲，並請留意自身安全。

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溫度方面，各地高溫大約在33到36度，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

天氣風險公司提醒， 大台北盆地區、中南部內陸及東部峽谷將逐漸有36度或以上高溫連日出現機會。提醒大家，近期戶外活動請務必防範高溫，避免熱傷害。且紫外線等級普遍也達過量到危險等級，記得做好防曬，隨時補充水分。

紫外線方面，台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣為「危險級」，其它地區皆為「過量級」。

空氣品質方面，週五環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

溫度方面，週五各地高溫大約在33到36度，戶外活動請注意防曬並多補充水分。（擷自中央氣象署）

紫外線方面，週五台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣為「危險級」，其它地區皆為「過量級」。（擷自中央氣象署）

空氣品質方面，週五竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷自空氣品質監測網）

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