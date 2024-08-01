為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

避免憾事！查營業登記、投保證明 專家教你挑選合法夏令營

每到寒、暑假，許多家長會為孩子安排營隊活動，新竹縣政府和專家建議家長務必多看、多聽、多比較。圖為日前發生營隊意外的錦屏溪。（記者廖雪茹攝）

每到寒、暑假，許多家長會為孩子安排營隊活動，新竹縣政府和專家建議家長務必多看、多聽、多比較。圖為日前發生營隊意外的錦屏溪。（記者廖雪茹攝）

2024/08/01 19:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕每到寒、暑假，許多家長會為孩子安排各種營隊活動，新竹縣政府和專家學者建議，報名營隊活動前，務必秉持多看、多聽、多比較的原則，除了選擇合法營業的業者，也應檢核活動內容、師資證照和保險、安全措施等，以保障權益。

明新科大民生學院院長張博能表示，家長在選擇夏令營時，可先去網站查詢或要求業者提供營業登記或立案證明，避掉沒有合法營業業者的營隊。除了從官網、臉書等網路查詢，也可以多方詢問親朋好友，找已參加過學員的經驗、口碑，瞭解業者的風格。

張博能指出，教育部規定營隊活動需投保公共意外險、場地險，所以建議報名活動後，家長可要求業者提供投保證明，來遏止業者便宜行事。而像是高危險性的極限運動，像是溯溪、高空彈跳，建議應另外投保。

明新科大運動事業管理系主任蔡明松指出，戶外型的營隊，應以「安全」為第一考量，像是颱風過後山區的行程，建議應取消並退費的方式處理。選擇營隊時，應該找有公信力的辦理單位，建議可以從過往辦理經驗成果、學員口碑來判斷。

蔡明松進一步提到，教育部為保障各項運動安全，針對教練資格都有需定期複訓才有效的規定，因此也建議選擇營隊，尤其戶外或運動型營隊時，可以要求辦理單位出示教練的合格證明來確保營隊師資品質。

新竹縣政府教育局表示，暑假前，縣府就利用各平台宣導提醒家長營隊活動選擇注意事項，因坊間體驗營隊活動辦理單位眾多，呼籲學生家長務必秉持多看、多聽、多比較的原則，先了解辦理單位的屬性，也要檢核活動的流程、環境、師資、保險、以及安全防護措施等，以確保孩子校外活動的安全和權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
女高中生夏令營溯溪溺斃 警調查：1萬2營隊活動無保意外險
2024/08/01 13:43

女高中生夏令營溯溪溺斃 警調查：1萬2營隊活動無保意外險
女高中生夏令營溯溪溺斃無人急救？ 父質疑業者便宜行事
2024/08/01 16:47

女高中生夏令營溯溪溺斃無人急救？ 父質疑業者便宜行事

與時俱進的教育典範 長榮大學AI融入教學就業率達九成
竹縣尖石私人夏令營溯溪活動 1高中女生溺水命危送醫搶救
2024/07/31 17:57

竹縣尖石私人夏令營溯溪活動 1高中女生溺水命危送醫搶救
女高中生溯溪夏令營溺斃 同行學員家長：孩子現在看到溪流就怕......
2024/08/01 15:01

女高中生溯溪夏令營溺斃 同行學員家長：孩子現在看到溪流就怕......

夏令營也瘋永續！日月光挺學生用永續創意點亮未來
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播