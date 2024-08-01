避免憾事！查營業登記、投保證明 專家教你挑選合法夏令營

每到寒、暑假，許多家長會為孩子安排營隊活動，新竹縣政府和專家建議家長務必多看、多聽、多比較。圖為日前發生營隊意外的錦屏溪。（記者廖雪茹攝）

2024/08/01 19:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕每到寒、暑假，許多家長會為孩子安排各種營隊活動，新竹縣政府和專家學者建議，報名營隊活動前，務必秉持多看、多聽、多比較的原則，除了選擇合法營業的業者，也應檢核活動內容、師資證照和保險、安全措施等，以保障權益。

明新科大民生學院院長張博能表示，家長在選擇夏令營時，可先去網站查詢或要求業者提供營業登記或立案證明，避掉沒有合法營業業者的營隊。除了從官網、臉書等網路查詢，也可以多方詢問親朋好友，找已參加過學員的經驗、口碑，瞭解業者的風格。

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張博能指出，教育部規定營隊活動需投保公共意外險、場地險，所以建議報名活動後，家長可要求業者提供投保證明，來遏止業者便宜行事。而像是高危險性的極限運動，像是溯溪、高空彈跳，建議應另外投保。

明新科大運動事業管理系主任蔡明松指出，戶外型的營隊，應以「安全」為第一考量，像是颱風過後山區的行程，建議應取消並退費的方式處理。選擇營隊時，應該找有公信力的辦理單位，建議可以從過往辦理經驗成果、學員口碑來判斷。

蔡明松進一步提到，教育部為保障各項運動安全，針對教練資格都有需定期複訓才有效的規定，因此也建議選擇營隊，尤其戶外或運動型營隊時，可以要求辦理單位出示教練的合格證明來確保營隊師資品質。

新竹縣政府教育局表示，暑假前，縣府就利用各平台宣導提醒家長營隊活動選擇注意事項，因坊間體驗營隊活動辦理單位眾多，呼籲學生家長務必秉持多看、多聽、多比較的原則，先了解辦理單位的屬性，也要檢核活動的流程、環境、師資、保險、以及安全防護措施等，以確保孩子校外活動的安全和權益。

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