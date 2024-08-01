凱米颱風重創阿里山林鐵 123處災損估8月底搶修完成

行政院長卓榮泰等人搭乘小火車勘查災害。（記者蔡宗勳攝）

2024/08/01 19:53

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「凱米」颱風帶來超大豪雨，造成阿里山林鐵邊坡土石崩落及倒樹災點合計123處，由於災損地點大多無路可達，需逐段推進施工，預估8月底才能完工，行政院長卓榮泰今天傍晚搭乘小火車到林鐵19.5公里坍方處勘查，了解施工艱鉅程度後，指示在安全第一考量下盡速修復、通車，讓觀光產業可以早日復甦。

卓榮泰今天下午由嘉義縣長翁章梁、立委陳冠廷與張啓楷等人陪同抵達竹崎車站了解阿里山林鐵搶修概況，農業部林業及自然保育署署長林華慶簡報指出，這次「凱米」颱風林鐵沿線降雨量驚人致發生上百處災害，其中竹崎監工區累計雨量1395毫米，土砂災害15處、倒樹35處；奮起湖監工區雨量1854毫米、土砂災害32處、倒樹20處；阿里山監工區雨量1644毫米、土砂災害6處、倒樹15處，合計土砂災害53處、倒樹70處。

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林華慶表示，123處災點第一階段搶通期程已完成40處，預計8月10日再完成63處，8月30日完成最後20處，雖單靠鐵路運輸機具與清運土石樹木，難度很高，但在75位道班弟兄和協力廠商全力搶修下，應能在8月底完成試車，可望在9月初前復駛。

卓榮泰在視察林鐵邊坡土石崩落災損時，黃姓包商說，他從1986年就成為阿里山鐵路協力廠商，情況比以前好很多了，但發生類似重大天然災害時，因為「腳路」無好，一定要火車開來才能把崩落的土方、樹枝載出去，他從上個月27日開始協助林鐵清理，第6天才進展至此，其他的點因路只能小車通行，大型機具沒辦法進去，目前只能一點一點推進。

卓榮泰強調，搶救工程以人員安全最重要，應在安全優先考量下，做好人力調派、照時程進行，確保路線安全沒問題，尤其阿里山是國家的門面、重要觀光指標，希望趕快修復、通車，搶通後安全檢測一定要加強，把政府投入42億元的價值發揮出來。

阿里山林鐵沿線的倒樹災害。（記者蔡宗勳攝）

行政院長卓榮泰傍晚搭乘小火車到林鐵19.5公里坍方處勘查。（記者蔡宗勳攝）

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