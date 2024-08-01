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桃園富岡推「伯公岡故事帶路人」 向下扎根客語導覽人才

「富富·小山岡」團隊致力培訓在地導覽員。（富富·小山岡團隊提供）

「富富·小山岡」團隊致力培訓在地導覽員。（富富·小山岡團隊提供）

2024/08/01 19:41

〔記者黃政嘉／桃園報導〕在地人用客語說富岡的故事更有著力點！「富富·小山岡」團隊和桃園市客家文化基金會聯手推出「伯公岡故事帶路人_導覽培力在富岡」計畫，希望透過工作坊課程，培訓桃園楊梅富岡地區的導覽員，讓更多民眾走入富岡客庄，成為富岡故事的帶路人。

計畫開設兩大主題工作坊，「富岡故事帶路人培訓」工作坊邀集熱愛富岡，想認識富岡的民眾，8月10日至10月27日，透過5堂培訓課程，成為在地故事帶路人。

另外「富岡小小故事導覽員培訓」工作坊，是針對國小3年級至國中學生開設，10月19日上午培訓、下午成果發表，當天進行客語、英文導覽課程，並於富岡街區實際導覽體驗。

桃園市客家文化基金會副執行長黃泓家表示，「富富·小山岡」是在富岡經營很久的團隊，平常推行老屋改造，並串聯當地產業做小旅行活動，同時養導覽員，為了維持長期的導覽服務，而非一次性質的導覽，所以與「富富·小山岡」合作，開設培訓工作坊。

「富富．小山岡」地方經理人張博舜表示，希望讓在地人或關心富岡的人，自己說這邊的故事，更有著力點，課程會帶學員踏查「伯公岡」地區、玩土地公桌遊，認識在地信仰，並學習田野調查與說故事的方法，今年導覽從富岡街區擴大到郊區範圍，也安排客家剪紙體驗，透過導覽培力，把客家元素弄得更有趣，更多年輕人參與，可為培訓增加更多活潑的火花。工作坊培訓活動報名至8月5日止，詳情可至「桃園市客家文化基金會」臉書粉專查詢。

「富富·小山岡」和客家文化基金會推出富岡導覽培力計畫，圖為「富富·小山岡」過去培力情景。（富富·小山岡團隊提供）

「富富·小山岡」和客家文化基金會推出富岡導覽培力計畫，圖為「富富·小山岡」過去培力情景。（富富·小山岡團隊提供）

工作坊課程宣傳圖。（翻攝桃園市客家文化基金會臉書）

工作坊課程宣傳圖。（翻攝桃園市客家文化基金會臉書）

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