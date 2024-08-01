生質能中心營運延宕 桃園市審計處：垃圾堆置潛藏衛生風險

桃園市生質能中心已於去年底正式啟用，目前每日可處理660公噸廢棄物。（記者鄭淑婷攝）

2024/08/01 19:09

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市人口突破232萬人，垃圾量隨之增加，桃園市審計處報告指出，桃園市生質能中心營運、欣榮焚化廠整改期程均延宕，導致垃圾暫存掩埋場及轉運站，潛藏環境衛生、火災等風險，桃園市一般廢棄物妥善處理率更居六都之末。

對此，桃市府海岸及資源循環工程處處長呂明錡表示，生質能中心已於去年底正式啟用，欣榮焚化爐整改8月底完成，屆時每日處理量可達約2000公噸，足以處理桃園每日產生的1300公噸垃圾，若有餘裕將陸續去化掩埋場垃圾。

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桃園市一般廢棄物產生量隨人口快速增加，從2019年120萬餘公噸增加到去年128萬公噸，已超過焚化廠處理量能，審計處報告指出，桃市府在觀音建置生質能中心，原定於2021年10月營運，期程卻大幅落後，去年底仍處於試營運階段，等於延遲有2年多之久，另，欣榮焚化廠營運22年，設備老舊致處理量能降低，整改同樣未如預期完成，導致大量垃圾去化不及，暫存掩埋場及轉運站，其中，龍潭店子湖、楊梅員本、觀音保障垃圾掩埋場，垃圾堆置量從8萬5943公噸、8萬5027公噸、29萬2590公噸，分別增加了3056公噸、1萬0081公噸、3萬2403公噸。

審計處報告指出，桃園市有共有23座掩埋場，封閉復育16座、營運中7座，營運中分別用來暫置巨大家具與資收物、垃圾及飛灰固化物，另有2處垃圾轉運站，垃圾堆置潛藏環境衛生、火災風險，像是部分掩埋場水質監測達污染標準，或是安全監測設施達警戒值，統計過去3年有4座掩埋場發生7場火災事故，以桃園會稽垃圾掩埋場發生3次頻率最高。

呂明錡表示，生質能中心主要遇到疫情、缺工等狀況，整體營運期程延後2年，已於去年底正式啟用，目前每日可處理660公噸垃圾，欣榮則因合約問題延後，連帶影響整改期程，從原定去年完成延後至今年8月底，完成後每日可處理1350公噸垃圾，屆時每日垃圾處理量可達約2000公噸，足以處理桃園市每日產生的垃圾量，若有餘裕將陸續去化掩埋場垃圾，至於垃圾轉運站是否退場，需視垃圾車準點率而定，目前停收垃圾隔天週一、週四，垃圾量是平時的1.6到1.7倍，需要2趟次垃圾車才能完成，若沒有轉運站調節，第1趟收完後無法立即進行第2趟次，民眾可能須久候。

龍潭區議員徐玉樹表示，生質能中心運轉不順又碰到欣榮焚化爐整改期，垃圾處理跟不上預期水準，讓四個掩埋場承擔後果，對當地居民不公，像是龍潭店子湖掩埋場垃圾堆置成「山」，環保局同意外運但速度很慢，甚至可能只是把垃圾推平，高度沒再增加，面積卻越來越大，效率有待提升。

龜山區議員李宗豪表示，龜山大埔轉運站每到夏天衍生臭味，環保局允諾今年底退場，因短期人力、車輛無法增加，無法一次完成清運，目前將改讓大埔退場並另覓轉運站用地，預計年底或明年農曆年後完成。

欣榮焚化爐整改將於8月底完成，屆時每日垃圾處理量可達約2000公噸。（環保局提供）

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