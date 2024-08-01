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台鐵後壁-南靖8/2雙線通車 北迴線單線通車

台鐵全力搶修西部幹線台南後壁至嘉義南靖段路基完工，台鐵備妥列車今晚試營運。（記者楊金城攝）

台鐵全力搶修西部幹線台南後壁至嘉義南靖段路基完工，台鐵備妥列車今晚試營運。（記者楊金城攝）

2024/08/01 18:20

〔記者楊金城／台南報導〕台鐵全力搶修西部幹線台南後壁至嘉義南靖段路基完工，台鐵今晚試營運，將在明天（2日）清晨恢復雙線通車，行政院院長卓榮泰今天（1日）下午親赴後壁段現場向台鐵搶修人員致贈慰問金感謝。

台鐵董事長杜微說，除了台鐵西部縱貫線後壁至南靖段將在明天清晨通車，北迴線東正線搶修也完成，明天清晨恢復單線雙向通車，但西正線因小清水溪橋被沖垮一線，預計到年底才能修復。

台鐵八掌溪橋南橋台（後壁段）的路基，在7月25日下午2點多被潰堤的八掌溪洪水沖毀，東、西正線下方路基整個淘空不見，台鐵在搶修復駛前啟動公路接駁，從7月26日到31日在嘉義站至新營站共行駛634接駁車班次，疏運25260人。

卓榮泰由交通部部長李孟諺、台南市長黃偉哲等人陪同，搭乘台鐵電力維修車至八掌溪橋視察搶修進度，慰勉施工人員的辛勞。

李孟諺指出，凱米帶來的降雨超過八掌溪保護程度，因南部河川只有50到100年防洪保護標準，而北部淡水河就有200年保護程度，防洪設施保護程度不一樣，從台北觀點看南部的淹水這是不公平的，這次八掌溪從鐵路橋右側的土堤潰堤，洪水把鐵軌路基沖毀。

李孟諺指出，因後壁至南靖段無縫鐵軌長達3公里，決定直接打鋼板樁後回填級配的方式搶修路基，不採切斷鐵軌再焊接的修復路基，因此提前一天雙線通車，列車須慢速30公里通過，後續還將持續灌漿、回填級配強化。

台鐵說，因限速慢行影響，通過嘉義至新營間的各次列車平均延誤約10分鐘。

卓榮泰指出，颱風過後，鐵公路交通還有一些地方需要時間才能恢復，總之這次颱風告訴大家，過去努力不是沒有成效，但檢討後發現還有可以更好、更有效率，值得再去改善更努力的地方，行政院已盤點今年經費移緩就急，明年預算也會移出、增列讓治水、交通做得精進更好，行政院全力支持。

卓榮泰說，這次災後處理，中央地方展現團隊合作，對於大家在擬定目標後使命必達，感到欣慰，希望大家把經驗留下來，未來風災再來時，災害還是會有，但可以提前準備，將災害降到最低，事後也能更有效率復原。

行政院院長卓榮泰（前中）今天（1日）下午向台鐵搶修人員致贈慰問金感謝。（記者楊金城攝）

行政院院長卓榮泰（前中）今天（1日）下午向台鐵搶修人員致贈慰問金感謝。（記者楊金城攝）

台鐵董事長杜微（右）簡報台鐵西部縱貫線後壁至南靖段搶修，將在明天清晨雙線通車，北迴線東正線搶修也完成，明天單線通車。（記者楊金城攝）

台鐵董事長杜微（右）簡報台鐵西部縱貫線後壁至南靖段搶修，將在明天清晨雙線通車，北迴線東正線搶修也完成，明天單線通車。（記者楊金城攝）

台鐵全力搶修西部幹線台南後壁至嘉義南靖段路基完工，台鐵今晚試營運，將在明天（2日）清晨恢復雙線通車。（記者楊金城攝）

台鐵全力搶修西部幹線台南後壁至嘉義南靖段路基完工，台鐵今晚試營運，將在明天（2日）清晨恢復雙線通車。（記者楊金城攝）

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