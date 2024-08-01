高市連3年零舉借 去年減債25億元、六都第二

高雄市近幾年招商引資績效佳，連帶促進財政情況正向發展。（記者王榮祥攝）

2024/08/01 17:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁重視財政紀律，率市府團隊達成連3年0舉借，去年實際對外借款金額較前年減少25億元，減債金額6都第二。

財政局長陳勇勝說明，陳其邁帶領市府團隊積極促參招商引資及開源節流，帶動營利事業銷售額110、111、112連續3年突破5.5兆元，較109年上任時4.5兆元，成長1兆元，帶動本市自有財源由100年699億元，首度在111年突破千億，到今（113）年更達到1100億元，創歷史新高，在收入成長下，也使高雄市財政達成連續3年0舉借，更進一步減債131億元。

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陳勇勝指出，近年因國內外不斷升息下，各地方政府面對銀行借款利率大幅攀升的挑戰，市府掌握適當時機，在不增加債務前提下，運用公債固定利率之特性，以較低利率公債取代較高利率銀行借款，不僅不受升息影響，更發揮節省利息效益，累計至目前已節省20億元利息支出，發揮節流效益。

另一方面，落實市庫集中支付，發揮市庫調度統收統支綜效，自110年起，市庫已連續3年保持0短期借款，不僅不用支出利息，更產生利息收入，以112年為例，產生約1,700萬元收入。

陳勇勝表示，為落實高雄市淨零政策，在112年率先全國發行政府綠色債券，結合民間投資落實大眾捷運建設，創造低碳交通運輸環境同時，更大幅節省利息支出達30%，將轉用於加速推動環境永續工作。

他強調，市府堅守財政紀律，積極透過開源、創收、減債、省息來強化財政體質，如財政部公布今年上半年促參招商民間參與公共建設成效，高市簽約金額303億元為全國之冠，今年將持續朝111年708億元（全國之冠）歷史新高邁進，並力求達成連續4年0舉借目標。

高雄去年減債金額六都第二。（財政局提供）

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