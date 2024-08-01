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涼快一夏！北市府推台北40大避暑景點 文化小旅行再增14點

暑假期間，北市觀傳局精選40大避暑室內場館與夜間活動。圖為台北市立美術館。（觀傳局提供）

暑假期間，北市觀傳局精選40大避暑室內場館與夜間活動。圖為台北市立美術館。（觀傳局提供）

2024/08/01 16:58

〔記者詹湘淇／台北報導〕暑假期間天氣炎熱，北市觀傳局精選40大避暑室內場館與夜間活動，國內外旅客到訪台北可享受涼爽精彩的夏日時光。台北文化小旅行也推出第三波文化點，包含唭哩岸打石文化展示牆、草山水道系統、舊雙溪河步道等14處具特色文化點。

觀傳局推出六大主題避暑景點，包含歷史文物、藝術展覽、都市潮流、茶飲文化、鐵路文化與夜間出遊，邀請國內外旅客到訪台北，免曬太陽也能享受涼爽精彩的夏日時光。觀傳局推薦，遊客可前往避暑的室內場館包含國立故宮博物院、國立歷史博物館、台北市立美術館、國立台灣藝術教育館、台北表演藝術中心、台北藝穗節、國立台灣科學教育館、台北市立天文科學教育館等，場館內各式展覽都是暑假好去處。

夜間活動方面，觀傳局表示，台北市立動物園、台北市立兒童新樂園於暑假期間分別開放至晚間8點、9點，遊客也可以至西門紅樓或台北市電影主題公園感受都市氛圍。

文化局也表示，台北文化小旅行此次推出的14處文化點包含唭哩岸打石文化展示牆、草山水道系統、舊雙溪河步道、台灣新文化運動紀念館水牢、霧裡薛圳支流遺址等，截至目前已推出共50處文化點，今年底前將陸續推出共計70處文化點，未來也將逐步完成共100處文化點。

文化局指出，今年特別邀請來自日本、美國與韓國的風格旅人，一起擔任「走故事的人」，包含日籍攝影師小林賢伍、國際旅遊評論網站貓途鷹（TripAdvisor）年度卓越獎得主Taipei Eats方丹綿（Tina）與韓國KOL李秀智，透過影音與社群行銷，打開台北文化點的國際知名度。

台北文化小旅行再推出14處具特色文化點。圖為草山水道系統「藍寶石泉」。（文化局提供）

台北文化小旅行再推出14處具特色文化點。圖為草山水道系統「藍寶石泉」。（文化局提供）

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