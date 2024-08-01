老農申請農損救助舟車勞頓 雲林馬光圖書館增申報站

公所分流讓農民得以申請天然災害救助，免去舟車勞頓。（土庫鎮公所提供）

2024/08/01 16:53

〔記者李文德／雲林報導〕農業部日前公告雲林縣「農產業全品項」為天然災害現金救助及低利貸款地區，8月5日前到公所申報。土庫鎮公所為避免老農舟車勞頓，除了公所外，還在馬光圖書館設災害申報站，另也請里長、里幹事甚至是農藥肥料店業者協助老農用天然災害現地照相app拍攝災損照片。公所表示，跟過去以往作業時間相比，減少一半時間。

受凱米颱風影響，雲林縣6萬多公頃農田慘泡水中，損失超過6億元，農民苦嘆血本無歸，農業部上月26日公告雲林「農產業全品項」為天然災害現金救助，隔日便有不少農民前往公所申報。不過雲林務農人口大多年紀已長，只能尋求傳統方式，前往公所申報。如土庫鎮公所一大早便排滿欲申報農民，大家只能排隊等候處理。

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鎮長陳特凱表示，馬光地區離公所5公里、新庄地區則有10公里遠，當地老農都要一早到公所排隊等候，故特別在鎮立圖書館馬光分館設立「災害申報站」，讓農民能就近申辦。

陳特凱指出，因大多老農申報災損可能不會拍照舉證，向里長、里幹事、社區協會幹部請託，下載農業部然災害現地照相app協助老農，更要鎮內農藥、肥料店請託同樣幫助老農。

公所農業課代理課長蘇紹箕表示，目前有1081農戶申報，面積650公頃，根據觀察分流處理原本30分鐘處理1案便可再省去一半時間，最高一天能處理300位農戶的案件。呼籲售農損農民在8月5日之前備好相關文件，向土地所在地公所申請辦理現金救助。

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