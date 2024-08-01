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靈鷲山水陸空法會8/7-14桃園巨蛋啟建 首輛禪修巴士「心和平號」亮相

靈鷲山水陸法會邁入第31年，8月7日至14日在桃園巨蛋啟建。（記者鄭淑婷攝）

靈鷲山水陸法會邁入第31年，8月7日至14日在桃園巨蛋啟建。（記者鄭淑婷攝）

2024/08/01 16:56

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕靈鷲山水陸法會邁入第31年，即使碰到疫情也未中斷，改以線上閉關方式進行，今年仍選在桃園巨蛋啟建，8月7日至14日共8天，除了首次與科技結合，更打造首輛禪修巴士「心和平號」，將於8月10日、11日亮相。

水陸法會是佛教最盛大的超度法會，靈鷲山水陸法會31年來有28屆在桃園舉辦，首長幾乎都會出席為市民祈福，張善政今（1）出席新聞發布會，並與靈鷲山佛教教團當家常存法師等人誦讀祈願文。

張善政表示，水陸法會多年都在桃園舉辦，桃園非常有福氣又幸運，近來凱米颱風從桃園穿過，但災情相對其他縣市少，他認為也許與水陸法會多年在此舉辦有些關係，為桃園帶來很大的福氣，而每個人在日常生活中難免會遇到紛擾，藉由法會期間洗滌心靈、恢復能量，因此市府一定鼎力相助，讓水陸法會在桃園越辦越成功。

常存法師表示，今年以「靈性即生態－靈性覺醒，生態永續」為主題，首度將法會結合科技推出「水陸AI智能小幫手」，隨時解答法會資訊、人生困惑、生命疑問，任何問題都可以詢問，另一項創舉是將17噸歐翼車變身為「心和平號」禪修巴士，打造全球第1座行動森林禪堂，法會期間將開到桃園巨蛋旁桃園市體育局前空地，讓民眾感受心靈寧靜的力量，同時以「愛心贊普」活動匯聚各界愛心，募集白米、食用油等物資捐助慈善團體。

桃園市勁草幼兒園小朋友搭配曲風祥和的《寧靜之歌》，示範簡單易學的寧靜操。（記者鄭淑婷攝）

桃園市勁草幼兒園小朋友搭配曲風祥和的《寧靜之歌》，示範簡單易學的寧靜操。（記者鄭淑婷攝）

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