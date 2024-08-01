吃了「滴淚」！屏東福安宮大腸包小腸110元被嫌貴 業者這樣解釋

近日有民眾到屏東車城福安宮周邊攤販買到一組要價110元的大腸包小腸，認為太貴。（圖翻攝自爆料公社）

2024/08/01 17:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有民眾到屏東車城福安宮周邊攤販買到一組要價110元的大腸包小腸，認為太貴的民眾將這件事分享到網上後掀起討論。對此，業者也給出解釋。

有網友昨天（7/31）在臉書社團「爆料公社」PO出一組大腸包小腸照片，抱怨只是加了洋蔥、蒜頭就要110元，直呼「屏東物價不輸台北，害我吃了滴了兩滴眼淚……這應該是黯然銷魂大腸包小腸。我買時確實沒問，但想說買那麼多了一組行情都在50、60元左右，所以就沒問了。」

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不少網友也紛紛喊貴，「這樣竟然要110？！」、「台北賣一組80我都已經嫌貴了」、「盤子認證」、「除了大腸包小腸，你還吃到滿滿的通膨」、「是洋蔥！我加了洋蔥！」、「真的有在貴的」。不過也有人表示，觀光地吃小吃本來就會比一般的地方還要貴，原PO下次要有這種心理準備。

綜合媒體報導，當事攤商解釋，跟其他地方有價差的原因是他們外面糯米腸使用的腸衣和其他地方不同，且糯米腸本身內部還塞了花生，加上食材運送成本，攤商所在位置不像市區就近，「那邊160、170元，到這邊可能要210、220元，所以成本會貴一點。」

另外，屏縣消保官吳清宜表示，這樣的爭議主要是業者沒有明確標價，也未先告知消費者價格，呼籲攤位要明確告知消費者價格後製作。不過福安宮表示，業者菜單明確有標價，未來會提醒攤位讓消費者看完點餐，以免衍生爭議。

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