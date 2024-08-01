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新北894戶全新社宅 今公告招租

新北市6處新完工社宅即日起公告招租，圖為新店民安社宅。（記者賴筱桐攝）

新北市6處新完工社宅即日起公告招租，圖為新店民安社宅。（記者賴筱桐攝）

2024/08/01 15:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市6處新完工社宅今天（1日）起公告招租，此次包括中和安邦、新店民安、新店斯馨3號、土城明德3號、五股芳洲、泰山信華等總計894戶新社宅，套房月租金最低5100元起，另有5處社宅因遞補名單到今年底前將陸續到期失效，開辦第2批聯合招租。

新北市住宅及都市更新中心表示，首度招租的中和安邦、新店民安、新店斯馨3號、土城明德3號、五股芳洲、泰山信華社宅，生活環境機能完善、交通便捷，其中多處社宅位置鄰近捷運站，並開放不同房型招租，包含套房、1房、2房及3房型可供選擇，月租金最低分別為5100元、5200元、8600元、1萬2300元起。

至於三峽國光、三峽北大、板橋府中、三重五谷王、土城明德社宅，因先前名單期限屆滿即將失效，此次一併預先開放申請遞補名單，目前尚無空房，後續視住戶退租情形，再依抽籤結果的排序名單順位，由住都中心通知申請人備取遞補。

新北住都中心說明，新北市社宅申請規定為年滿18歲（含）以上國民，在新北設籍或就學、就業，申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在雙北、基隆、桃園名下均無自有住宅，且家庭年所得未超過137萬元、平均每人每月所得未超過5萬7400元，受理收件期間為8月19日起至9月18日止。

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